النفوذ السعودي العالمي المتزايد.. صداع جديد لإدارة بايدن

تجاوز خام برنت هذا الأسبوع مستوى 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى عام 2023 بعد أن مددت الرياض وموسكو تخفيضات الإمدادات حتى نهاية العام، وفقا لما نشرته فاينانشال تايمز، على الرغم من ارتفاع النفط بالفعل بنسبة 25 في المائة منذ يونيو مع وصول الطلب العالمي إلى مستوى قياسي.

ووفقا لما أورده تقرير فاينانشال تايمز، فأن التحرك السعودي لرفع أسعار النفط يخاطر بإعادة فتح الخلاف بين السعودية وواشنطن، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى التوصل إلى اتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة، وتحاول تعزيز تحالف ضد روسيا في اجتماع مجموعة العشرين في نهاية هذا الأسبوع في الهند.

يأتي تمديد التخفيضات أيضًا في وقت حساس محليًا بالنسبة للبيت الأبيض، الذي سلط الضوء على تعزيز الاقتصاد وتباطؤ التضخم كعلامة على نجاح سياسته الإقتصادية.

تميل أسعار الوقود إلى لعب دور كبير في تصورات الناخبين للاقتصاد، ويقول المحللون للفاينانشال تايمز، إن تشديد سوق النفط يمكن أن يدفع النفط الخام إلى 100 دولار للبرميل قبل نهاية العام - مما يدفع تكاليف الوقود إلى الارتفاع في الوقت الذي يبدأ فيه التضخم في التراجع في الاقتصادات الغربية.

قال ريتشارد برونز، المؤسس المشارك لشركة إنرجي أسبكتس الاستشارية: "الخطر بالنسبة للبيت الأبيض هو أن ارتفاع أسعار البنزين لديه القدرة على عكس الشعور بأن الوضع يتحسن وأن التضخم آخذ في الانخفاض".

أشار كريس كريستي، حاكم ولاية نيوجيرسي السابق الذي يخوض الآن الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، إلى أن علاقة بايدن الباردة مع الرياض هي السبب وراء قيام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "بعقد هذه الصفقة مع روسيا" لخفض المزيد من إمدادات النفط.

قال كريس كريستي لقناة فوكس بيزنس: إن ولي العهد يرسل رسالة إلى جو بايدن، لأن لن تكون لكم علاقة جيدة معنا، ستكون لدينا علاقة جيدة مع روسيا.

تساءل تجار الطاقة أيضًا عن سبب تمديد المملكة العربية السعودية لتخفيضات إنتاجها النفطي نظرًا لارتفاع الأسعار بشكل حاد بالفعل في الأشهر الثلاثة الماضية. ويقول مراقبو أوبك إن موقف المملكة دقيق.

يقول محللون إن جهود البيت الأبيض لإعادة بناء العلاقات مع الرياض هي سبب رد فعل الإدارة المخفف على إعلان التخفيضات هذا الأسبوع. قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي لبايدن، يوم الثلاثاء، بعد أن أعلنت الرياض التخفيضات الإضافية، إن البيت الأبيض سيواصل "التواصل المنتظم مع السعوديين".

من الممكن أن يلتقي بايدن مع محمد بن سلمان في اجتماع مجموعة العشرين في نيودلهي، على الرغم من عدم تأكيد أي اجتماع ثنائي رسمي.

قال كيفن بوك من شركة كليرفيو إنرجي بارتنرز في واشنطن: "يبدو أنهم يلعبون لعبة طويلة هذه المرة ويفكرون بشكل استراتيجي في العلاقة الأمريكية السعودية باعتبارها أكثر من مجرد علاقة إمدادات الطاقة".

يقول محللون إن السعودية تأمل أيضًا في الحصول على نفوذ في مناقشاتها مع البيت الأبيض لدى المملكة قائمة طويلة من الطلبات، بدءًا من الدعم العسكري القوي وحتى دعم برنامج نووي مدني.

قالت كارين يونغ من مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: "أعتقد أن المملكة العربية السعودية تتمتع بنفوذ في عدد من القضايا في الوقت الحالي". "في وجود إدارة تدخل في دورة انتخابية، فإنهم يحملون الكثير من الأوراق".