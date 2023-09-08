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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل بدء الدراسة.. قرارات عاجلة من التعليم بشأن الدروس الخصوصية والكتب الخارجية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات عاجلة بشأن الدروس الخصوصية والكتب الخارجية في العام الدراسي الجديد 

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وبذل كافة الجهود الممكنة لمحاربتها تمهيدا للقضاء عليها ، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين ، لاسيما المتغيبين عن المدرسة من المعلمين وغير الملتزمين بتواجدهم بالحصص المقررة لهم طبقا للجدول المدرسي مع اتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة تجاه من يمارس المهنة دون وجه حق لا سيما ممن هم في اجازات بدون مرتب او اجازات طويلة ويمارسون التدريس بمراكز خاصة او بمقراتهم الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
 

وبشأن الكتب الخارجية .. قرر وزير التربية والتعليم حظر الاستخدام أوالترويج لأي مقررات دراسية او كتب او مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة داخل المدارس في العام الدراسي الجديد

كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، منع مندوبي المبيعات والدعاية وغيرهم من دخول المدارس او عرض أي هدايا او غير ذلك على العاملين بالمدارس او الادارة التعليمية وكذلك على الطلاب وبصفة خاصة مندوبي توزيع الكتب الخارجية .

وقرر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تخصيص الحصة الأولى لكل المراحل التعليمية في العام الدراسي الجديد 2023-2024؛ للحديث عن المشروعات القومية، والولاء والانتماء.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على بذل كافة الجهود الممكنة؛ لمحاربة الإرهاب الفكري بكافة أشكاله، وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية، من خلال إذاعة الأغاني الوطنية،والأغاني التي تقدر المعلم والمدرسة، وضرورة الالتزام بتحية العلم، وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني في أثناء طابور الصباح، بجميع المدارس الرسمية والخاصة والدينية.

كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تنظيم رحلات مدرسية؛ لزيارة المشروعات القومية للدولة المصرية، والأماكن السياحية.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم العام الدراسي الجديد العام الدراسي التعليم

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