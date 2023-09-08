تسجيل الغياب بالمدارس في العام الجديد.. وبلاغات عاجلة للأهالي ضد أبنائهم «المتخلفين»

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رفع الغياب في المدارس خلال العام الدراسي الجديد.

وقرر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تسجيل غياب الطلاب إلكترونيا، مع بدء العام الدراسي الجديد، المقرر انطلاقه يوم 30 سبتمبر.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إخطار أولياء الأمور، بموقف غياب أبنائهم، وتخصيص رقم تليفون للتواصل والشكاوى.

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على عدم التطرق داخل المدارس لأي قضايا خلافية ذات صبغة سياسية أو حزبية أو دينية؛ حرصا على عدم إقحام الطلاب في أي أمور غير العملية التعليمية.

وقرر وزير التربية والتعليم، عدم استخدام مكبرات الصوت داخل المدارس، والاستعاضة عنها بسماعات داخلية؛ حرصا على عدم إزعاج المواطنين المقيمين بجوار المدارس.

وأصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات عاجلة بشأن الدروس الخصوصية، والكتب الخارجية في العام الدراسي الجديد.

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، وبذل كافة الجهود الممكنة؛ لمحاربتها، تمهيدا للقضاء عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، لا سيما المتغيبين عن المدرسة من المعلمين، وغير الملتزمين بتواجدهم بالحصص المقررة لهم طبقا للجدول المدرسي ،مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة تجاه من يمارس المهنة دون وجه حق، لا سيما ممن هم في إجازات بدون مرتب، أو إجازات طويلة، ويمارسون التدريس بمراكز خاصة أو بمقراتهم الخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وبشأن الكتب الخارجية؛ قرر وزير التربية والتعليم، حظر الاستخدام أو الترويج لأي مقررات دراسية أو كتب أو مناهج، بخلاف الصادرة عن الوزارة، داخل المدارس في العام الدراسي الجديد.

كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منع مندوبي المبيعات والدعاية وغيرهم من دخول المدارس، أو عرض أي هدايا أو غير ذلك، على العاملين بالمدارس أو الإدارة التعليمية، وكذلك على الطلاب، وبصفة خاصة “مندوبي توزيع الكتب الخارجية”.