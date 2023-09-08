متضرر من قانون الأحوال الشخصية: بيخلوني أشوف بناتي في النادي.. أنا مقهور

استعرض برنامج "أحلام مواطن"، مشكلة المواطن "جهاد رؤوف”، أحد متضرري قانون الأحوال الشخصية.

وأوضح “رؤوف”، خلال حواره مع البرنامج، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي هاني عبد الرحيم، أن المحاكم وقانون الأحوال الشخصية أُنشئت لمصلحة الأطفال، ولكن الأمهات تستغلها.

28 قضية

وأضاف جهاد رؤوف، قائلا: "آلاف الآباء مقهورين بسبب القانون، الست ليها ترفع 28 قضية على الراجل، والرجل يحق له رفع قضية واحدة".

وأوضح جهاد رؤوف، أنه لديه 3 بنات، وطليقته رفعت عليه قضية نفقة لبنتين، وأضاف باكيا: “يعنى إيه القانون يقول إني أشوف بناتي في النادي؟، أنا مش هقدر أعمل كده، أنا مقهور”.