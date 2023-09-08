شوقى علام: لا توجد ازدواجية بين العلوم الدينية والدنيوية

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن منصب الفتوى مسئولية كبيرة، وخطير، وبالعناية جدير، فإن المفتي موقِّع عن رب العالمين، وخليفة الأنبياء والمرسلين.

وأضاف شوقى علام، خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”: حاجة الناس إلى الفتوى لا تكاد تنفك عن حاجتهم إلى حفظ الكليات الخمس، مؤكدا أنها تعين المسلم على أداء التكاليف الشرعية على الوجه الصحيح.

الشريعة الإسلامية

وأوضح مفتي الجمهورية أن اللجوء للمتخصصين وأهل العلم أمر حثت عليه الشريعة الإسلامية ودعت إليه، وذلك تأكيدًا لدور العلم والتخصص في حياة الناس وصلاح المجتمعات، وهذا ما تقوم به دار الإفتاء.

وأكد مفتي الجمهورية على عِظم قدر العلماء وتوقيرهم، وأن العلوم النافعة في درجة واحدة، وأن الشرع الحنيف حضَّ على توقير أهل العلم؛ ولا توجد ازدواجية بين العلوم الدينية والدنيوية، ولا توجد خصومة بين الفتوى الرشيدة والعلم النافع.