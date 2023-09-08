طرق فعالة لعلاج السخونة الداخلية في الجسم

بالنسبة إلى علاج السخونة الداخلية، قد لا يوصي الطبيب بتناول أدوية لخفض درجة حرارة الجسم، قد تكون هذه الحالات خفيفة الحدة من السخونة مفيدة في تقليل عدد الميكروبات المسببة للأمراض.

علاج السخونة الداخلية

عند الإصابة بحالات السخونة الداخلية التي تزيد فيها درجة الحرارة على 38.9 درجة مئوية (102 درجة فهرنهايت)، تكون مصحوبة بألم، وغالبًا ما تحتاج إلى علاج.

وفي حال ارتفاع درجة الحرارة أو الإصابة بالحمى التي تسبب عدم الراحة، فقد يوصي الطبيب بأخذ أدوية تصرف دون وصفة طبية، مثل الأسيتامينوفين (Tylenol وغيره) أو الأيبوبروفين (Advil وMotrin IB وغيرهما).

علاج السخونة الداخلية

ويجب إستخدام هذه الأدوية وفقًا لتعليمات الملصق أو على النحو الذي أوصى به الطبيب، ويجب إتباع بعض التعليمات ومنها :