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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق فعالة لعلاج السخونة الداخلية في الجسم

علاج السخونة الداخلية
علاج السخونة الداخلية

بالنسبة إلى علاج السخونة الداخلية، قد لا يوصي الطبيب بتناول أدوية لخفض درجة حرارة الجسم، قد تكون هذه الحالات خفيفة الحدة من السخونة مفيدة في تقليل عدد الميكروبات المسببة للأمراض. 

 

علاج السخونة الداخلية

 

عند الإصابة بحالات السخونة الداخلية التي تزيد فيها درجة الحرارة على 38.9 درجة مئوية (102 درجة فهرنهايت)، تكون مصحوبة بألم، وغالبًا ما تحتاج إلى علاج.

 

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وفي حال ارتفاع درجة الحرارة أو الإصابة بالحمى التي تسبب عدم الراحة، فقد يوصي الطبيب بأخذ أدوية تصرف دون وصفة طبية، مثل الأسيتامينوفين (Tylenol وغيره) أو الأيبوبروفين (Advil وMotrin IB وغيرهما).

 

علاج السخونة الداخلية

 

ويجب إستخدام هذه الأدوية وفقًا لتعليمات الملصق أو على النحو الذي أوصى به الطبيب، ويجب إتباع بعض التعليمات ومنها :

  • الحرص على عدم أخذ الكثير منه، فالجرعات العالية أو الاستخدام طويل الأمد للأسيتامينوفين أو الأيبوبروفين قد يسبب تلفًا للكبد أو الكلى، ويمكن أن تكون الجرعات المفرطة الحادة قاتلة.
  • لا تعطِ الأسبرين للأطفال، وذلك لأنه قد يؤدي إلى الإصابة باضطراب نادر يُعرف باسم متلازمة راي وقد يكون مميتًا.
  • وعادةً ما تخفض هذه الأدوية درجة الحرارة، ولكن قد تظل مصابًا بحمى خفيفة، وقد يستغرق ظهور مفعول الدواء من ساعة إلى ساعتين.
  • ويمكن أن يصف الطبيب أدوية أخرى بناءً على سبب المرض؛ حيث أنها تقلل علاج السبب الكامن المؤشرات والأعراض، بما في ذلك الحمى.
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