رضوى الشربيني تعتذر لـ حسن شاكوش: دافعت عن ريم طارق لهذا السبب

علقت الإعلامية رضوى الشربيني، خلال حلقتها الجديدة من برنامجها "هي وبس"، عبر قناة Cbc، على واقعة انتهاء الخلاف بين مطرب المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق؛ بعد تصدرهما لعناوين المواقع الإخبارية، وحديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية، ورفع الأخيرة عدة قضايا ضده، مشددة على أن هذه القضية شغلت اهتمام الكثيرين؛ بسبب تعاطف الجمهور مع ريم، وضرورة إعطائها حقوقها، وإنهاء العلاقة بينهما في هدوء.

وأضافت "الشربيني"، أنها تناولت تلك القضية مرتين، خلال حلقات برنامجها، في الفترة الماضية، ولكنها تراجعت عن تعاطفها معها؛ بسبب نشرها مقطع فيديو، تعتذر خلاله لطليقها حسن شاكوش، وأنه شخص محترم، وما حدث بينهما كان مجرد سوء تفاهم؛ بسبب تدخل عدة أطراف بينهما.

وتابعت الإعلامية رضوى الشربيني، أن القضية أخذت مجالا كبيرا من الاهتمام؛ تعاطفًا مع "الست" التى تم تطليقها وطردها خارج منزلها، وكان رجائها أن تنتهي علاقتها بمنتهى الشياكة والاحترام، مشيرة إلى أن الجميع كان في حالة تصديق تام أن البنت هي المظلومة؛ لأنها تدافع عن سمعتها وشرفها.

ونوهت بأن ريم طارق، تراجعت عن حديثها، من خلال مقطع الفيديو الأخير الذي نشرته الساعات القليلة الماضية، وقالت فيه: إنها تلقت كافة حقوقها ومستحقاتها المادية، واختتمت رضوى: "أنا آسفة يا حسن شاكوش.. أنا رضوى الشربيني بعتذر لك على الهواء".

ووجهت "رضوى"، رسالة إلى السيدات، بضرورة الحفاظ على أسرار بيوتهن، وعدم الإفصاح عنها.

جدير بالذكر، أن برنامج "هي وبس"، يذاع أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على شاشة قناة "cbc سفرة"، على الهواء مباشرة.