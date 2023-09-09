الشباب اكثر عرضة لأمراض القلب في هذه الحالة.. حسام موافي يوضح

تصيب أمراض القلب كبار السن بكثرة، ولكن الأمر لا يقتصر عليهم، إلا أن الشباب يمكن ان يتعرضوا له ايضا؛ حيث أنه هناك بعض الاشخاص أكثر عرضة للإصابة من غيرهم في مرحلة الشباب.

في هذه الحالة يصاب الشباب بأمراض القلب والأوعية للدموية

وعلق الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية الطب القصر العيني، إن هناك بعض الشباب اكثر عرضة للإصابة بهبوط القلب اليمنى، والذبحة الصدرية من غيرهم.

وتابع حسام موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا" المعروض على قناة صدى البلد، أنه قد تظهر علي هؤلاء الشباب بعض العلامات التحذيرية وتتمثل في " سرعة التنفس، الشعور بالانتفاخ، والغثيان والقيء".

في هذه الحالة يصاب الشباب بأمراض القلب والأوعية للدموية

وأضاف موافي، إلى أن الحالات التي تعاني من هبوط القلب، يصاحبها فقدان الشهية تمامًا، وظهور ورم في الساقين، والمعاناة من القيء الذي قد يستمر طوال اليوم.

واكد.حشام موافي، أن جميع الفئات العمرية عرضة للإصابة بهبوط القلب، ولا يقتصر الأمر على كبار السن فقط، وعادة ما يصاب بها الشباب نتيجة الإصابة بحمى روماتزمية ولم يتم علاجها، بالإضافة إلى تأثر صمامات القلب، الي يتسبب في حدوث هبوط القلب.