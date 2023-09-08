الموسيقار باسم درويش: بذاكر النصوص في الإسلاميات

كشف الموسيقار باسم درويش، مؤسس فريق كايرو ستيبس، عن عمله خارج الفن قائلا:"شغال في شركة طيران فى ألمانيا".

وأوضح باسم درويش، خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية شيرين سليمان أن الفنان هاني عادل نجم كبير و شخص متواضع وجميل في الواقع.

هاني عادل

وقال مؤسس فريق كايرو ستيبس إنه لحن قصيدة مع هاني عادل لكنها لم تخرج للنور، منوها أن قصيدة (دع الأيام تفعل ما تشاء) تم توزيعها وغناها هاني بشكل محترف.

وعلق قائلا: بذاكر النصوص في الإسلاميات وهذا طبقته في قصيدة الإمام الشافعي، وكانت تركيبة رباعية".