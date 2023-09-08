عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الموسيقار باسم درويش: أنا اللي عزفت اغنية الفراولة مع الريس متقال

باسم درويش
باسم درويش

تحدث الموسيقار العالمي باسم درويش مؤسس فريق كايرو ستيبس، عن قصة تعاونه مع الريس متقال في اغنية الفراولة.  

وأوضح باسم درويش، خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية شيرين سليمان إنه عزف أغنية (الفراولة) مع الريس متقال في الصغر وعمره 19 عاما، موضحا: كنت عازف العود بأغنية الفراولة مع الريس متقال.


الصدفة 

وعن معرفته بالريس متقال، فأوضح: «بالصدفة الريس متقال كان عنده (طهور) في أوروبا، والعازف اللي كان رايح معاه حصله ظرف ومخدتش فيزا،  وكنت في الوقت ده خلصت ورايح أدرس في الجامعة بألمانيا».

وأضاف: «وكانت فرصة اني أطلع مع عازفين عمالقة على المسرح، وكان بالفرقة مع الريس متقال وقتها عازف الكيبورد لمحمد منير و عازف البييز لمحمد منير».

الإعلامية شيرين سليمان الموسيقار باسم درويش برنامج سبوت لايت باسم درويش شيرين سليمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل لاعب منتخب مصر للمستشفى بعد انتهاء مباراة إثيوبيا

بعد تقسيم الشركة الشرقية للدخان.. الأسعار الجديدة لـ السجائر.. تفاصيل

الثلاثة ولعوا في الشقة بالراجل ومراته.. جريمة مروعة بإمبابة | والسبب مثير

تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

تغير مفاجئ بداية من غد.. تفاصيل الساعات القادمة في الطقس

قرار عاجل بشأن زي المعلمين والطلاب في المدارس خلال العام الجديد

مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن تقلبات جديدة

بعد أنباء اقترابه من الأهلي.. تصرف مفاجئ من مهاجم بوروسيا دورتموند السابق

ترشيحاتنا

توصيات عاجلة من الحوار الوطني بشأن صناعة الأفلام وطلاب مصر.. إليك أهمها

الموسيقار باسم درويش: أنا اللي عزفت اغنية الفراولة مع الريس متقال

قبل ساعات من إغلاق القيد.. 11 مسئولا سعوديا في إنجلترا لحسم ضم «صلاح»

يشبه الخيال.. بوتين يشيد بمشروع نووي روسي جديد

مستقبل وطن: توافق بين القوى السياسية على دعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

الموسيقار باسم درويش: بذاكر النصوص في الإسلاميات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الهجوم عليها بسبب الحجاب.. شاهد إطلالات نسرين أمين بدونه

ياسمين عز تجذب الأنظار بفستان أسود حرير

بعد حل الخلاف بينهما.. صور طليقة حسن شاكوش قبل وبعد الشهرة

بعد لوك الغجرية.. أبرز إطلالات أمينة خليل على السوشيال ميديا

فيديو

ظهور سيف شكري لاعب منتخب مصر للمصارعة الهارب في هذا البلد/فيديو جراف

تصريح مستفز.. الحجاب والأخلاق يضعان الفنانة نسرين أمين في مرمى النقد

صيد الداهرة.. حرفة ارتبطت بطبيعة بورسعيد الجغرافية منذ نشأتها | شاهد

أخدت كل حقوقي الشرعية.. طليقة حسن شاكوش تكشف تفاصيل الصلح بينهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ