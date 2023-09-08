الموسيقار باسم درويش: أنا اللي عزفت اغنية الفراولة مع الريس متقال

تحدث الموسيقار العالمي باسم درويش مؤسس فريق كايرو ستيبس، عن قصة تعاونه مع الريس متقال في اغنية الفراولة.

وأوضح باسم درويش، خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية شيرين سليمان إنه عزف أغنية (الفراولة) مع الريس متقال في الصغر وعمره 19 عاما، موضحا: كنت عازف العود بأغنية الفراولة مع الريس متقال.



الصدفة

وعن معرفته بالريس متقال، فأوضح: «بالصدفة الريس متقال كان عنده (طهور) في أوروبا، والعازف اللي كان رايح معاه حصله ظرف ومخدتش فيزا، وكنت في الوقت ده خلصت ورايح أدرس في الجامعة بألمانيا».

وأضاف: «وكانت فرصة اني أطلع مع عازفين عمالقة على المسرح، وكان بالفرقة مع الريس متقال وقتها عازف الكيبورد لمحمد منير و عازف البييز لمحمد منير».