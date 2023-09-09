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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. طرح برومو "دولارات .. دولارات"

نضال الشافعي
نضال الشافعي

نشرت الفنانة نسمة محجوب عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” برومو فيم دولارات ، والذى يقوم بانتاجه خالها المنتج مدحت سعد . 

وعلقت نسمة محجوب قائلة :  الف مبروك يا خالو على إنتاج فيلمك الجديد "دولارات .. دولارات "،واثقة إنه هيكسر الدنيا إن شاء الله كالعادة .. إستنوا الفيلم في السينمات قريب ".

فيلم دولارات دولارات من بطولة نضال الشافعي وراندا البحيري ومنة نضال ومحمد عادل ، ومن المقرر طرحه في السينمات خلال الفترة القادمة . 

وكان قد تعاقد نضال الشافعي علي المشاركه في بطولة مسلسل جري الوحوش المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٤ وجاري ترشيح باقي أسرة العمل  بعد حصول شركه المنتج محروس المصري علي حق إعادته كعمل تلفزيوني من وراثه الكاتب محمود أبو زيد ويقدم المعالجة الدرامية لها احمد صبحي من إخراج عبد العزيز حشاد.

العمل من المقرر ماخوذ من فيلم جري الوحوش ، والذى سبق وان قدمه المخرج علي عبد الله الخالق ، ومن تاليف الراحل محمود ابو زيد .

ويقوم حاليا المؤلف أحمد صبحي بكتابة الحلقات الاولي من العمل، ليتم بعدها ترشيح الابطال المشاركين فى العمل .

الفنانة نسمة محجوب المنتج محروس المصري جري الوحوش راندا البحيري محمود أبو زيد محمد عادل نسمة محجوب نضال الشافعي

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