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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بشرة خير.. التموين تقرر خفض سعر الأرز 3 جنيهات

صدى البلد

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية خفض أسعار الأرز الحر في المجمعات الاستهلاكية بنحو 3 جنيهات ليسجل سعر كيلو الأرز المصري عريض الحبة زنة 1 كيلو 22 جنيها مقابل 25 جنيها .

وقال مدير إحدى منافذ المجمعات الاستهلاكية، ل صدى البلد ، إنه تراجع سعر الأرز المصري عريض الحبة الحر إلى 22 جنيها بقرار من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بدلا من 25 جنيها.

ويفتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، اليوم السبت، معرض "أهلا مدارس"، بمدينة شبرا الخيمة بميدان المؤسسة.


وأعلنت الغرفة التجارية بالقليوبية، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس النواب، عن إطلاق مبادرة "أهلا بالمدارس"، وذلك من خلال تجهيز معارض لعرض كافة مستلزمات المدارس، التي يحتاجها الطلاب بأسعار مخفضة لتسهيل على المواطنين.


وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له، أن المعارض سوف يتم تجهيزها في مدينة بنها وأيضا في مدينة شبرا الخيمة، بكافة مستلزمات الدراسية التي يحتاجها الطلاب في المدارس، من كشاكيل وكراسات واقلام، وغيرها، بأسعار مخفضة وبخصومات كبيرة، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.


وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الغرفة لا تمارس التجارة بل تقيم معارض مؤقتة وتتدخل بشكل استثنائي لمساعدة المواطنين، تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين، مؤكدا أن خلال أيام سوف سيتم افتتاحها أمام المواطنين، وسوف تكون جاهزة بكافة المستلزمات التي يحتاج إليها الطلاب.


وتابع رئيس الغرفة التجارية، أن المعارض ستبيع للجمهور كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب في رحلته المدرسية طوال العام، بالإضافة لبيع الملابس الجاهزة أيضا لسد احتياجات الطلبة ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.

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