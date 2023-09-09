حزب مستقبل وطن ينظم عدد من الأنشطة والفعاليات الخدمية بالإسكندرية

نظم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية اليوم، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظة الإسكندرية.

وتم تنظيم مجموعة ندوات تثقيفية، منها تنظيم أمانة قسم العامرية أول ندوة حول الحملات الانتخابية، كما نظمت أمانة شئون الثقافة والفنون والرياضة بالمحافظة بالتعاون مع أمانة قسم محرم بك ندوة تعريفية عن الأمانة ولمناقشة خطة العمل.



وعلاوة على إطلاق مجموعة فعاليات ميدانية، منها توزيع عدد من المواد الغذائية بأمانة قسم باب شرق بالتعاون مع أمانة الشباب بالمحافظة، وأيضًا توزيع مواد غائية على الأهالي الأكثر احتياجًا بأمانة قسم المنتزه ثالث بالتعاون مع أمانة الشباب بالمحافظة.

بالإضافة إلى عقد عددًا من الاجتماعات التنظيمية، فقد عقدت أمانة العمل الجماهيري بالمحافظة اجتماعًا تنظيميًا.