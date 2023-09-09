كارولين عزمي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

تألقت الفنانة كارولين عزمي في إطلالة أنيقة خلال أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي“إنستجرام”.

وظهرت كارولين عزمي مرتدية تيشرت باللون الابيض وبنطال جينز، مع ميك أب جذاب بالألوان الترابية، واعتمدت تركشعرها منسدلا علي ظهرها، مما نال اعجاب متابعيها.



يذكر أن كارولين عزمي شاركت في الحكاية الثالثة من مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، وتحمل الحكاية اسم "لسهفيهأمل" مكونة من 5 حلقات، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبد السلام، ويشارك في بطولة الحكايةمجموعةمن الوجوه الصاعدة منهم محمد المولي، وهنا يسري، وشهد الشاطر، وآخرون.