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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس يشهد احتفال "قيثارة السماء" بالإسكندرية

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني حفل فريق "قيثارة السماء" التابع لكنيسة السيدة العذراء والقديس يوحنا الحبيب بچناكليس، وذلك ضمن فعاليات احتفالات الكنيسة ذاتها باليوبيل الذهبي لتأسيسها.

أقيم الحفل الذي حمل عنوان "أحكي عنك" بمسرح المركز الثقافي بدير الآباء اليسوعيين (الچيزويت) بمنطقة كليوبترا بالإسكندرية.

ولدى صول قداسة البابا دير الآباء اليسوعيين، كان في استقبال قداسته الأب مجدي زكا الرئيس الإقليمي لطائفة الچيزويت والأب عادل رئيس دير الآباء اليسوعين بالإسكندرية، وزار قداسة البابا كنيسة الدير واستمع لشرح عن تاريخ الدير والكنيسة. كما استمع لنبذة من الأب ماريو اليسوعي مدير المركز الثقافي، عن خدمة الآباء اليسوعيين.

بدأ الحفل بكلمة ترحيب من الأب ماريو اليسوعي ثم وتحدث بعدها الأب القس يوحنا مجدي كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس يوحنا الحبيب بچناكليس والمشرف على كورال "قيثارة السماء" عن تاريخ خدمة الكورال ونشأته، حيث يحتفل الكورال أيضًا بذكرى مرور ٢٥ سنة على بدء نشاطه. وقدم الشكر لقداسة البابا لحضوره الحفل الذي يعد تكريمًا من قداسته لكل الفريق.

ثم قدم الفريق مجموعة من الترانيم والألحان القبطية والتراث الكنسي.

واختتم الحفل بكلمة قداسة البابا أعرب فيها عن سعادته بهذا العمل الرائع المتكامل حيث أن كل الترانيم التي قدمت هي عبارة عن قطع صلاة فالصلوات متنوعة جدًا مثل: 

+ كلمة مثل كيري أليسون 

+ عبارة مثل يارب المسيح أعني 

+ مزمور مثل الرب يرعاني 

+ ترانيم ملحنة وألحان كنسية بالموسيقي مثلما قدم الكورال هذه الباقة الجميلة. وشكر قداسته الكنيسة وآباءها وكورالها وخدامها على هذه الأمسية الروحية الجميلة، وقدم الأب القمص إيليا القمص برثلماوس هدية تذكارية لقداسة البابا بهذه المناسبة.

وصلى نيافة الأنبا اكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مار جرجس بألماظة، وبعد صلاة الصلح رسم نيافته ٢٣ من أبناء الكنيسة ذاتها، شمامسة في رتبة إبصالتس وخمسة آخرين في رتبة أغنسطس.

شارك في صلوات القداس والرسامة الآباء كهنة الكنيسة وخورس شمامستها وأسر الشمامسة الجدد وشعب الكنيسة.

من ناحية أخرى، شاركت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في   المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي جرت فعالياته في القاهرة في الفترة من الخامس وحتى الثامن من سبتمبر الجاري.

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