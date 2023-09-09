بدء مؤتمر الأوقاف «الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي» بحضور 200 عالم

انطلقت منذ قليل، فعاليات مؤتمر: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، الذي يعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من ٩ إلى ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣م.

ويفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المؤتمر نائبا عن مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والقيادات الدينية، يتقدمهم الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني نائبا عن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

ويشارك في الموتمر نحو 200 وزير ومفتي وعالم من 62 دولة حول العالم، حيث يشارك الشيخ بويار سباهيو رئيس المشيخة الإسلامية والمفتي العام بألبانيا، وكان في استقباله الدكتور عمرو الكمار مدير عام الإرشاد الديني.

كما وصل الدكتور موسى عمر المنسق العام لمجلس الأئمة وكبار المسئولين المسلمين بالكاميرون، وكان في استقباله الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة مديرية أوقاف القاهرة.



كما وصل عبد الله حسن الشيعاني عضو اللجنة الإسلامية برابطة الجامعات الإسلامية، وكان في استقباله الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة.

كما يشارك الدكتور حسن المرزوقي الأمين العام المساعد للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة بدولة الإمارات، وكان في استقباله الشيخ محمد الديباوي عضو المكتب الإعلامي.

كما وصل محمد بن علي بن إسماعيل الحسيني أمين عام المجلس الإسلامي العربي ومستشار أمين عام رابطة العالم الإسلامي، وكان في استقباله الدكتور جلال غانم مدير عام المراكز الثقافية بالخارج بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

كما وصل الدكتور عبد الحميد متولي رئيس المركز الإسلامي العالمي للتسامح والسلام بالبرازيل، وكان في استقباله الشيخ عبد الفتاح عبد القادر جمعة مدير عام تحقيق المخطوطات وكتب التراث.

كما وصل أحمد حسين هيرولا خبير في قسم الإرشاد نائبًا عن مفتي بلغاريا، وكان في استقباله الدكتور محمد سعد مطاوع عضو إدارة التحرير والنشر والمراجع اللغوي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

كما وصل الشيخ عمران عبد المجيد إيليخا الرئيس العام لمجمع دار النعيم للعلوم الشرعية، وكان في استقباله الشيخ عبد الفتاح عبد القادر جمعة مدير عام تحقيق المخطوطات وكتب التراث.

كما وصل الدكتور سراج الدين بلال الأسرع عضو الإفتاء ومدير أكاديمية عناية الله العالمية، وكان في استقباله الشيخ عبد الفتاح عبد القادر جمعة مدير عام تحقيق المخطوطات وكتب التراث.

كما وصل البرفيسور الخضر عبد الباقي محمد أستاذ الاتصال الدولي مدير المركز النيجيري للبحوث العربية وكان في استقباله الشيخ عبد الفتاح عبد القادر جمعة مدير عام تحقيق المخطوطات وكتب التراث.

كما وصل الشيخ توماش ميشكيفيتش رئيس الاتحاد الديني الإسلامي ببولندا وكان في استقباله الدكتور عبد الواحد الرزيقي مدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والحد من المخاطر.

كما وصل الشيخ الصادق العثماني مدير الشئون الإسلامية باتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل، وكان في استقباله الدكتور عبدالواحد الرزيقي مدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والحد من المخاطر.