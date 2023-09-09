لفطور مختلف.. طريقة عمل توست حار بالجبن والذرة

تعتبر طريقة عمل توست حار بالجبن والذرة من وصفات المطبخ الأمريكي، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة، وهي وصفة مناسبة للفطور وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل توست حار بالجبن والذرة، وهي من الأكلات الأمريكية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ربع ساعة، وتكفي هذه الوصفة لعمل 10 سندوتشات.

طريقة عمل توست حار بالجبن والذرة

طريقة عمل توست حار بالجبن والذرة





مقادير طريقة عمل توست حار بالجبن والذرة :

1 كوب حبات ذرة حلوة مجمدة، مذابة

2 كوب جبن موزاريلا محضرة من حليب خالي من الدسم، مبشور

10 شرائح خبز

3 شرائح فلفل، مفروم (يمكنك استخدام الهالبينو كبديل)

½ ملعقة صغيرة رقائق فلفل أحمر

1 ملعقة صغيرة توابل إيطالية

ملح حسب المذاق

رذاذ الزيت

طريقة عمل توست حار بالجبن والذرة :

_ نسخن الفرن إلى 200 درجة فهرنهايت

_ نضع شرائح الخبز على صينية الفرن.

_ نرش كل شريحة بالقليل من رذاذ الزيت (حتى يتحمص الخبز بشكل أفضل)

_ يضاف جبن الموزاريلا فوق كل شريحة (حسب رغبتك).

_ تضاف الذرة الحلوة المذابة فوق كل شريحة.

_ نرش بعض شرائح الفلفل فوق كل شريحة.

_ الآن نرش رقائق الفلفل الأحمر والتوابل الإيطالية.

_ نخبز الشرائح لمدة 10 دقائق في الفرن على درجة 200 فهرنهايت.

_ بمجرد أن يتم خبز الشرائح، ننقلها إلى صحن التقديم ونقدمها على الفور.

_ يمكن إضافة أي صوص، أو كاتشب حسب رغبتك على توست الجبن والذرة.