أعراض تحذيرية للإصابة بجرثومة المعدة.. أبرزها ضيق التنفس

جرثومة المعدة هي عبارة عن بكتيريا حلزونية تنتقل عن طريق العدوى من شخص إلى آخر عن طريق اللعاب أو البراز من خلال الأوساط غير النظيفة كالحمامات العامة أو الطعام غير النظيف والملوث بالجرثومة.

أعراض الإصابة بجرثومة المعدة

كما يتسبب تناول المضادات الحيوية بكثرة دون ضرورة لذلك، وكذلك التدخين بشراهة من العادات التي تسمح بخلق بيئة لاستقرار الجرثومة في جدار المعدة، وفقا لما نشر في موقع “هيلث لاين” الطبي.



وترتبط جرثومة المعدة بعدة أعراض مؤلمة لكن أغربها هو ضيق التنفس، حيث أنه مع تطور وطول مدة وجود الجرثومة في المعدة يبدأ المصاب بضيق في التنفس دون الربط بين تواجد الجرثومة وتلك المشكلة.



ويقول الأطباء أن الإصابة بجرثومة المعدة والأعراض التي تنتج عنها، مثل : الانتفاخ والألم في أسفل البطن بعد تناول الطعام يتسبب في حدوث توتر وقلق كبيرين، وهما ما يتسبب في الشعور بصعوبة وضيق التنفس.

أعراض الإصابة بجرثومة المعدة



وللتخفيف من تلك المشكلة على وجه التحديد ينصح الأطباء بعدم تناول الطعام قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل، وعدم الاستلقاء حتى تستطيع المعدة هضم محتوياتها من الطعام.



وينصح أيضاً الأطباء بالتوقف عن التدخين قبل النوم بمدة كافية وعدم تناول الكحوليات للحد من خلق الوسط الملائم لنشاط جرثومة المعدة.