وكيل الازهر: الداعية مطالب بتنويع أدواته والإسلام لم يجعل وسائل الدعوة محدودة

قال الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، إن مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يجمع في عنوانه بين واجبات مجتمعية وضوابط ضرورية.

واضاف الضويني خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان " الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني" أن طريقة تعاملنا مع مايتيحه العصر الحالي إما أن ندير ظهورنا لها بدون اثر ولا نتيجة واما ان نتلاقها بحسن العمل.

وأكد أن الفضاء الإلكتروني يساعد المؤسسات على تحقيق أهدافها، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية كان موفقا في اختيار موضوع مؤتمره هذا العام مؤكداً الوعي التام للمؤسسة الدينية بما يمثله الفضاء الإلكتروني من فرص وتحديات.

وأشار إلى أن التكنولوجيا جعلت العصر الحديث عصر الثورة الرقمية، وعلينا استثماره الاستثمار الأمثل.

وتابع أن هذا العطاء الالكتروني الحاضر نعمة من نعم الله على الخلق وشكر هذه النعمة يكون في استخدامهما استخداما صحيحا وتوظيفها في الخطاب الديني، مضيفا أن التجديد حق من حقوق العقل المسلم وضرورة حياتية.

ونوه بأن الداعية بحكم وظيفته مطالب بأن ينوع وسائل دعوته، فالإسلام لم يجعل وسائل الدعوة محدودة .

وانطلقت اليوم فعاليات مؤتمر: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، الذي يعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من ٩ إلى ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣م.

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المؤتمر نائبا عن مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور عدد من الوزراء والقيادات الدينية، يتقدمهم الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني نائبا عن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.