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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برنامج تدريبي علي 6 مهن في 5 محافظات لنشر ثقافة المساواة بين الجنسين

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة

نظمت وزارة العمل  برنامجا تدريبيا علي 6 مهن في 5 محافظات لنشر ثقافة المساواة بين الجنسين.

ودعت الوزارة اليوم ،سيدات محافظات القاهرة الكبري، والأسكندرية،وبني سويف إلى التقديم في البرنامج التدريبي المهني  المجاني ،على 6 مهن يحتاجها سوق العمل، يستفيد منه 300 سيدة وفتاة  من تلك المحافظات،بواقع 100 متدربة من كل محافظة،وذلك في إطار خطة تعزيز المهارات الحياتية والمهنية المختلفة للمرأة. 

وقال وزير العمل حسن شحاتة أن هذا البرنامج يتم تنفيذه بين "وحدة المساواة بين الجنسين"، بالوزارة،وشركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم،وشركاء دوليين،ومحليين،موضحا أن "وحدة تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا"،بالوزارة،تهدف إلى  نشر ثقافة المساواة بين الجنسين،وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وبناء مهارات،وقدرات العاملين ،أو الراغبين في العمل من الجنسين الخاضعين لأحكام قانون العمل، من خلال برامج التدريب اللازمة،وورش العمل، وتنفيذ حملات ولقاءات توعية على المستوى القومي حول تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين في العمل،ودعم المرأة وتمكينها إقتصاديا،وتأهيلها لسوق العمل.

وأوضحت الوزارة أن فرص التدريب تشمل دورات في:صيانة التليفون المحمول، وتصميم الأزياء والخياطة، وصناعة مشغولات الجلود،وتصفيف الشعر والتجميل،والفندقة والسياحة،وصناعة الاكسسوارات،حيث سيتم توفير  226 فرصة للتدريب العملي للمتدربات المتميزات،وتسليم 76 حقيبة للمتفوقات تحتوي على أدوات العمل اللازمة وفقاً لاحتياجات كل تخصص،وأيضا دعم الراغبات في الحصول على فرص تمويلية لمشروعاتهن،بالتشبيك مع الهيئات المتاحة.                               

وأشارت الوزارة الي أن مدة التدريب 3 أيام  على المهارات الحياتية ومهارات التوظيف،و20 يوما للتدريب العملي لكل تخصص/حرفة،وذلك من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع،وستحصل الخريجات على شهادة بإتمام الدورة التدريبية من شركة قدرة للتنمية،والتدريب سيكون تفاعلي،بالحضور الشخصي،وليس متاحاً عبر الانترنت.

وأوضحت الوزارة ؛ شروط الإلتحاق بالدورة التدريبية، مشيرة الي انها ستكون متاح للفتيات والسيدات من محافظات القاهرة الكبرى ،والإسكندرية وبني سويف فقط،على أن تجيد المتقدمة للتدريب القراءة والكتابة ،"يُفضل خريجي المدارس الفنية" ،و أن لا يقل  السن عن 18 سنة،ولابد من اجتياز المقابلة الشخصية،كما يُفضل من لديهن خبرة سابقة في أحد مجالات التخصص المقترحة،وأنه سوف يتم الإعلان عن أماكن التدريب، وموعد البدء فور الانتهاء من عمل المقابلات الشخصية للمتقدمات،موضحا أن التقديم من خلال رابط الاستمارة التالي:https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=i9cY1p3g7E2vjP0-yRD7yNAF3IXqjnJFtURmC-PBnYxUNUNQRFpWTjZMRVFLUUY0UTdDS0Y3TU1HRS4u.

وتابعت الوزارة : يتم  تنفيذ هذه التدريبات من جانب شركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم،في إطار البرنامج  الإقليمي المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ،ومنظمة العمل الدولية،"تعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين"،وبرنامج  هيئة الأمم المتحدة للمرأة "التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر"،بالشراكة مع وزارتي العمل،والتعاون الدولي،والمجلس القومي للمرأة ،وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي"سيدا"،وسفارة السويد بالقاهرة، والوكالة الكورية للتعاون الدولي.

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