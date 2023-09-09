المفتي: نعيش حالة من القلق حول طبيعة الوسائل الحديثة وماتنتجه من تأثيرات

قال الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، إن الذكاء الاصطناعي لغة المستقبل، مشيراً إلى أن التطور قد طال المجتمعات على المستوى الفكري والسلوكي والمؤسسات المعنية بالخطاب الديني لابد ان تصارع مستحضرات العصر ووسائله في تحقيق أهدافها.

وأضاف المفتي خلال كلمته في المؤتمر الدولي الرابع والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية:" نعيش حالة من القلق حول طبيعة الوسائل الحديثة وماتنتجه من تأثيرات سلبية او إيجابية ، وفي خوف من كل اشكال التطور التي تدخل على مجال السلوك والأخلاق.

وتابع: ديننا يدعوننا إلى العمل مع المستجدات، ووسائل التواصل مهما تطورت لاتعدو الا ان تكون طريقة من طرق المعلومات .

وانطلقت ، فعاليات مؤتمر: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، الذي يعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من ٩ إلى ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣م.

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المؤتمر نائبا عن مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والقيادات الدينية، يتقدمهم الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني نائبا عن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.