وزير الشؤون الإسلامية بالإمارات: مصر القلب النابض للعالم العربي

قال الدكتور محمد مطر الكعبي وزير الشؤون الإسلامية بالإمارات، إن مصر أم الدنيا وهي القلب النابض للعالم العربي فإذا توقف القلب مات معه كل شيء، مضيفا: “هنيئا لكم بالرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ارسى قواعد الاستقرار والذي نجح في ارساء قواعد الاستقرار والتطور على أرض مصر”.

وأضاف الكعبي خلال كلمته أن النقلة التكنولوجية والرقمية في دولة الإمارات، قامت على مسارين الأول التشريعات التي تحمي الهوية الوطنية فحضرت بقوة القانون وحمت دور العبادة من التدنيس والتعصب المذهبي والرقمي، اما المسار الثاني يتمثل في الخطوة الطموحة التي تنص على الحفاظ على الإرث الوطني والدفاع عن مكتسبات الدولة

وأضاف أن دولة الامارات حققت معجزات وانعكس ذلك على الخطاب الديني واغلقت الباب امام أفكار المتطرفين والمتشددين فلم يعد امام الشباب ما يلوث افكارهم، مشيرا إلى أنه تم اعتماد ميثاق أخلاقي للفضاء الالكتروني يلتزم به جميع المجتمع العربي والإسلامي ، وتبادل الخبرات واوراق العمل بين الدول للاستفادة فيما بيننا في هذا المجال الذي يمثل نقلة كبيرة في مستقبل الخطاب ني الرشيد.