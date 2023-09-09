الأمن يضبط إثنين من مروجي السموم وبحوزتهما مخدرات بـ6 ملايين جنيه

‏سددت أجهزة الأمن ضربة موجعة لعصابات الاتجار بالمواد المخدرة ، حيث تم ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بالقاهرة بقصد الترويج والإتجار، قدرت قيمتها بـ 6 مليون جنيه تقريباً .

جاء ذلك بعد أن رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط إثنين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة قسمى شرطة أول وثالث مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى

ونجح القطاع في ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدر الكوكايين وزنت 2,250 كيلو جرام – كمية من مخدر البودر – كمية من مخدر الهيدرو – كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الأفيون - سيارتين– 3 ميزان حساس– سلاح أبيض – مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية".

وأقرا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهما والسيارتين للتنقل والترويج ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 6 مليون جنيه تقريباً .

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق له معلومات جنائية مقيم بمحافظة المنيا بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام ومبلغ مالى ، وأقر بحيازته للمضبوطات.

جاءت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية توجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

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