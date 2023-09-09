وزير الأوقاف السوري: عشنا مع الشعب المصري الأصيل منذ أيام الوحدة ومازال أكبر داعم لنا

قال الدكتور محمد عبد الستار وزير اوقاف بدولة سوريا، إن شعب مصر الأصيل الذي بيننا وبينه روابط وعلاقات طيبة على مر العصور والذي عاش معنا في أزمتنا وقام بدور كبير ومشهود، مشددا نرحب بالشعب المصرى الأصيل الذي عشنا معه منذ الستينيات أيام الوحدة.

وتابع وزير اوقاف سوريا خلال كلمه القاها فى المؤتمر الرابع الثالث للمجلس الاعلى للشؤن الاسلامية تحت عنوان الفضاء الإلكتروني: نلاحظ أن الأمة الإسلاميةتعاني بسبب الفضاء الإلكتروني، مؤكدا: نحن اليوم أمام حركات الإسلام السياسي وأمام تحريم ما أحله الله سبحانه وتعالى، ونحن فى سوريا وصعنا منهجا فى تفسير القران الكريم، متسائلا: كيف نحن كمؤسسات دينية من قضية المواطنة، موضوع حقوق المرأة، وأين نحن من موضوع العلاقه مع المسيحيين؟!.

وأضاف: هناك قضايا يجب السيطرة عليها من خلال الفضاء الإليكتروني كالحديث عن الجهاد والمواطنة، من خلال المؤسسات الدينية ، موجها التحية للدول العربية جمعاء وبخاصه السعودية، وأن سوريا هى قلب العروبة.