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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد زلزال المغرب المدمر.. رئيس اتحاد الجودو: بعثة منتخب مصر بخير.. خاص

مرزوق علي
مرزوق علي

حرص مرزوق على رئيس اتحاد الجودو، على الاطمئنان على بعثة منتخب مصر المتواجدة حاليا فى المغرب للمشاركة في بطولة أفريقيا بمدينة كازابلانكا، بعد الزلزال الخطير الذي ضرب المدن المغربية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأسفر الزلزال عن وفاة ٦٣٢ واصابة ٣٢٩ شخصا كحصيلة أولية وفقا لوزارة الداخلية المغربية.

وقال مرزوق على فى تصريحات خاصة لصدى البلد: "الزلزال كان قويا جدا وكان يوم صعب للغاية  على كل المتواجدين بالمغرب".

وتابع : "الحمد لله بعثة منتخب مصر بخير وكل اللاعبين بخير".

وأضاف: "جميع أفراد بعثة منتخب الجودو متواجدة حاليًا بالفندق ونستعد لاستكمال منافسات البطولة اليوم، ولم يتم إبلاغنا حتى الآن بتأجيل أول الغاء باقي المنافسات".

وتمنى رئيس اتحاد الجودو السلامة لكل الشعب المغربى وان يمن الله بالشفاء على كل المصابين والرحمة لكل الضحايا.

وتمكن لاعبو المنتخب الوطني للجودو من الحصول على 6 ميداليات في أول يومين من البطولة بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين.

وتوج أمس المنتخب المصري بميداليتين، في منافسات اليوم الثاني للبطولة الأفريقية.

واستطاع عبد الرحمن عبد الغني الحصول على الميدالية الفضية في منافسات وزن 81 كجم، كما تمكن عبد الرحمن محمد من الحصول على الميدالية البرونزية في منافسات وزن 81 كجم.

واستطاع المنتخب الوطني حصد 4 ميداليات خلال منافسات اليوم الأول من بطولة أفريقيا، والتي جات كالتالي:

احرز يسري سامي، بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 60 كجم.

وتمكن محمد عبد الموجود، من الفوز بذهبية منافسات وزن 66 كجم.

وحقق عادل حمادة، الميدالية الفضية في منافسات وزن 60 كجم.

وحصل أحمد عبد الرحمن على الميدالية البرونزية في منافسات وزن 66 كجم.

ويشارك منتخب مصر في بطولة أفريقيا بقائمة تضم 14 لاعب ولاعبة وهم: “عادل حمادة ويسري سامي – وزن 60 كجم، أحمد عبدالرحمن ومحمد عبد الموجود – وزن 66 كجم، عبد الرحمن محمد وعبد الرحمن عبد الغني – وزن 81 كجم، علي حازم وعمر الرملي – وزن90 كجم، أحمد فياض – وزن +100 كجم، نورا سالم – وزن 48 كجم، حنين الطيب – وزن 57 كجم، فاطمة غانم – وزن 63 كجم، آيةجاب الله – وزن 78 كجم، فرح شرف – وزن +78 كجم“.

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