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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يناقش صورة العائلة فى الدراما.. عبد العزيز مخيون ضيف صالون أوبرا دمنهور الثقافي

صدى البلد

فى انطلاق فعاليات موسم النشاط الثقافى والفكرى لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر يعقد صالون اوبرا دمنهور الثقافى لقاء بعنوان "صورة العائلة فى الدراما المصرية" ويستضيف الفنان الكبير عبد العزيز مخيون وتحاوره الدكتوة هبة الاصولى تحت اشراف الفنان امين الصيرفى وذلك فى السابعة مساء الإثنين 11 سبتمبر على مسرح اوبرا دمنهور. ويتخلله فقرات فنية للمطرب احمد الريانى وفريق الفور كاتس الذى يضم كارما، بهار، روان وفريدة.

يدور الحوار حول مشوار عبد العزيز مخيون الفنى وأهم اعماله وأبرز الشخصيات التى قام بأدائها من خلال الأعمال الدرامية المختلفة، كما يتم القاء الضوء على صورة العائلة فى الدراما المصرية ودور الفن فى معالجة مختلف قضايا المجتمع.

عبد العزيز مخيون ضيق صالون أوبرا دمنهور 

أعمال عبد العزيز مخيون 

وكان الفنان عبد العزيز مخيون، شارك في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسل المداح مع الفنان حمادة هلال. 

 

أبطال مسلسل المداح

يشارك في مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" مجموعة من الفنانين الجدد الذين يشاركون فى العمل لأول مرة منهما يسرا اللوزي، التي ظهرت في صورة من كواليس العمل مع حماده، لتجدد التعاون الفني بينهما بعد مسلسل طاقة القدر ولأول مرة في سلسلة المداح، وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورا مؤثرا في أحداث المسلسل، كما تشارك الفنانة لوسي التي تظهر فى صورة جنية تحارب صابر المداح ويظهر أيضا الفنان خالد زكى فى العمل.

عبد العزيز مخيون الأوبرا دار الاوبرا المصرية دمنهور أوبرا دمنهور

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