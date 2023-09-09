بعد زلزال المغرب.. كيف يحمى ذوي الاحتياجات الخاصة أنفسهم خلال الهزات الأرضية

سادت حالة كبيرة من الحزن عقب حادث الزلزال الذي وقع مؤخرا فى المغرب حالة كبيرة من الحزن فى العالم العربي، وخلال مثل هذه الوادث يسعى الجميع للهروب من المبني المنهار ولكن الوضع مختلف بالنسبة لذوى الاحتياجات الخاصة من أصحاب الاعاقات الجسدية

وعرض مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي مجموعة من النصائح التى تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة فى الوقاية من أثار الزلزال المدمرة

إذا لم تتمكن من النزول إلى الأرض، حاول الجلوس أو البقاء جالسًا حتى لا يتم سقوطك أرضًا خلال الزلزال .

إذا كنت على كرسي متحرك، أغلق عجلاتك و قم بإزالة أي عناصر غير متصلة بشكل آمن بالكرسي المتحرك.

قم بحماية رأسك ورقبتك بكتاب كبير أو وسادة أو بذراعيك ولمنع الإصابات والسقوط أو الحماية من الأشياء التي قد تسقط أو تُلقى عليك.

إذا كنت قادرًا، فابحث عن مأوى تحت طاولة أو مكتب قوي وحاول أن ابتعد عن الجدران الخارجية والنوافذ والمدافئ والأشياء المعلقة.

إذا كنت على السرير أو الكرسي ولم تستطع الاختباء أسفل شئ، فاحمي نفسك من الأجسام المتساقطة عن طريق التستر بالبطانيات والوسائد للوقاية من حطام الزلزال.

إذا كنت بالخارج، اذهب إلى منطقة مفتوحة بعيدًا عن الأشجار وأعمدة الهاتف والمباني، وابق هناك لحين يهدأ الزلزال