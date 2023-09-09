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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

زلزال المغرب.. نصائح ضرورية للبقاء آمنًا بعد وقوع الهزة الأرضية

زلزال المغرب.. نصائح
زلزال المغرب.. نصائح ضرورية للبقاء آمنًا بعد وقوع الزلزال

تصدر خلال الساعات الماضية زلزال المغرب مؤشرات البحث، وقد تداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي صورا واستغاثات من أهالي المغرب  إثر الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب منذ قليل.

وفي هذا السياق، نكشف لكم من خلال السطور التالية بعض النصائح التي يجب اتباعها لكي تبقى آمنًا بعد وقوع الزلزال في المغرب.

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البقاء آمنًا بعد وقوع الزلزال

بمجرد وقوع الزلزال، من المهم أن تظل يقظًا، فيما يلي بعض الإرشادات للبقاء آمنًا بعد وقوع الزلزال: 

- التحقق من وجود إصابات أو أشخاص محاصرين: إذا تعرضت أنت أو أي شخص من حولك للإصابة، فاطلب الرعاية الطبية على الفور، إذا حوصر شخص ما ولم تتمكن من الوصول إليه بأمان، فاتصل بالطوارئ على الفور وانتظر، ساعد الشخص على البقاء هادئًا من خلال التحدث معه، وجعله يأخذ نفسًا عميقًا، والتأكيد له على أن المساعدة في الطريق، تجنب محاولة تحريك أي شيء بنفسك، لأن ذلك قد يتسبب في مزيد من حركة الحطام.

- تجنب خطوط الكهرباء: كن حذرًا من أي خطوط كهرباء أو أسلاك كهربائية قد تكون سقطت أثناء الزلزال، لا تقد السيارة فوقها أو تقترب منها، بدلاً من ذلك، اتصل بشركة الكهرباء المحلية للإبلاغ عن الضرر. 

- تجنب المباني المتضررة: إذا تضرر أحد المباني أثناء الزلزال، تجنب دخوله، إذا كنت بحاجة إلى مساعدة، فاتصل بخبير لتقييم الضرر قبل الدخول. 

- التحقق من وجود تسرب للغاز: إذا شممت رائحة تسرب للغاز أو اشتبهت في حدوثه، قم بإخلاء المنطقة على الفور والاتصال بشركة الغاز، لا تستخدم أعواد الثقاب أو تخلق لهبًا مفتوحًا. .

- استخدم السلالم: عند إخلاء مبنى بعد وقوع زلزال، لا تستخدم المصاعد للوصول إلى الطابق الأرضي؛ بدلا من ذلك، استخدم الدرج.

المصدر: terrafrma.

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