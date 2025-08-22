مايان السيد تخطف الأنظار بفستان جذاب.. شاهد

خطفت الفنانة مايان السيد أنظار متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها من أحدث إطلالة.

وظهرت مايان السيد بإطلالة ناعمة، مرتدية فستانًا مجسمًا باللون الأبيض، واعتمدت مكياجًا ناعمًا أبرز جمال ملامحها الساحرة.

كما تركت مايان السيد شعرها منسدلًا على كتفيها بطريقة انسيابية.

أحدث أعمال مايان السيد

أحدث أعمال مايان السيد كان فيلم "نجوم الساحل"، الذي شاركت في بطولته إلى جانب أحمد داش، علي صبحي، أحمد عبد الحميد، علي السباعي، مالك عماد، تميمة حافظ، وفليكس.

وشهد العمل ظهور عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أكرم حسني، دينا الشربيني، أمينة خليل.