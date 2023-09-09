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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل: ندرس مد الخط الرابع للمترو 4.5 كم لخدمة 6 أكتوبر

جولة وزير النقل اليوم
جولة وزير النقل اليوم

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، الأعمال الجاري تنفيذها بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، و المحطات في نطاق المتحف المصري الكبير.

أوضح الفريق كامل الوزير،  وزير النقل  أنه طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية يجري حالياً دراسة مد الخط جنوباً لمسافة 4.5 كم سطحياً لخدمة قطاعات مدينة 6 أكتوبر الواقعة جنوب طريق الواحات البحرية، كما يجري أيضاً التنسيق مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) لتوفير تمويل دراسات امتداد الخط حتى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال وزير النقل،  أن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بمحطة المتحف بلغت 40.6% وبمحطة الرماية 35.6%، كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي أعمال إعادة الشئ لأصله بالمنطقة المحيطة بالمتحف، والتي تم الانتهاء منها بنسبة 82% تمهيداً لإفتتاح المتحف المصري الكبير.

 
وأشار وزير النقل  إلى أن الخط الرابع يمتد بطول 42 كم ويشتمل على عدد 39 محطة ( 37 نفقية + 2 سطحية) ويتم تنفيذه على مرحلتين: المرحلة الأولى الجاري تنفيذها حالياً بمعرفة شركات المقاولات المصرية ‏(المقاولون العرب - كونكورد – بتروجيت – حسن علام للإنشاءات )، وتمتد بطول 19 كم وتشتمل على 17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية) من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر، مروراً بمحطة المتحف المصرى الكبير، ثم ميدان الرماية، ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة، ثم يمتد بعد ذلك حتى محطة الملك الصالح، ثم محطة الفسطاط  بمنطقة مصر القديمة.

وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية بالجزء الغربي منها بنسبة ٢٣.٥% ويجري حالياً تجميع وتجهيز 4 ماكينات حفر نفقي، لافتا إلى أنه تم نزول ماكينتين من بئر النزول قريباً من محطة حدائق الأشجار، وجار تجهيز ماكينتين للنزول من محطة الأهرامات، كما تم تصنيع الحلقات الخرسانية للنفق؛ تمهيداً للبدء في أعمال الحفر النفقي.

 وقال وزير النقل: يعتبر الخط الرابع لمترو الأنفاق أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، حيث يقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة، ومن المتوقع أن ينقل الخط حوالي 2 مليون راكب يوميا، بعد اكتمال تنفيذ مرحلتيه، كما تحقق المرحلة الأولى منه خدمة تبادل الركاب مع الخط الأول للمترو في  محطة الملك الصالح ومع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ، كما تحقق المرحلة الثانية منه تبادل الخدمة مع الخط السادس الجاري دراسته في محطة مجرى العيون.

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