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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل تحدث موجات تسونامي بعد زلزال المغرب المدمر؟.. اعرف الحقيقة

موجة تسونامي أرشيفية
موجة تسونامي أرشيفية

تواصلت الهزات الارتدادية في مراكش، طيلة الليلة الماضية، بعد الزلزال، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
   
وتسبب الزلزال المدمر الذي شهده المغرب مساء أمس الجمعة، في دمار واسع، وهو الزلزال الذي أشارت السلطات المغربية إلى أنه الأقوى منذ أكثر من قرن.

وقال ناصر جابور رئيس قسم بالمعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي، إن هذه هي المرة الأولى منذ قرن التي يسجل فيها المركز هزة أرضية عنيفة بهذا الشكل بالمغرب.

وأشار إلى أنه تم الإحساس بالعزة  بالعديد من المدن المغربية في محيط بلغ 400 كلم.
وذكر مختصون، أنه لا توقعات بحدوث هزات ارتدادية قوية، مشيرين الى أن الخسائر قد تزداد مع بدء عمليات الإنقاذ.

وحول إمكانية حدوث هزات ارتدادية أو موجات تسونامي محدودة، قال المختصون ، إن "الهزات الارتدادية التي تم تسجيلها حتى اللحظة غالبيتها دون 4 درجات على مقياس ريختر".
 

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