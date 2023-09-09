عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف تحمي نفسك من أضرار الزلازل

الزلزال
الزلزال

تسبب الزلزال الذي وقع مساء الليلة الماضية في المغرب في حالة كبيرة من الحزن حيث تجاوز عدد الضحايا 1000 شخص. 

ووفقا لما جاء في موقع مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي نعرض لكم طرق الوقاية من أضرار الزلزال.

 

هتموت الذباب وتخلي ريحة المنزل حلوة.. طريقة غير متوقعة للقضاء على الحشرات

يسبب كوارث.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول البقدونس

 

إذا كنت في الداخل، فابق في الداخل ولا تقم بالركض إلى الخارج أو إلى غرف أخرى أثناء وقوع الزلزال وستكون أقل عرضة للإصابة إذا بقيت في مكانك.

لتقليل فرص تعرضك للأذى، قم بالإجراءات التالية:

إذا كان ذلك ممكنًا، خلال الثواني القليلة التي تسبق اشتداد الاهتزاز، ابتعد بسرعة عن الزجاج أو الأشياء المعلقة أو خزائن الكتب أو الخزانات الصينية أو أي أثاث كبير آخر يمكن أن يسقط. انتبه للأشياء المتساقطة، مثل الطوب من المواقد والمداخن، وتركيبات الإضاءة، ومعلقات الحائط، والأرفف العالية، والخزائن ذات الأبواب التي يمكن أن تفتح.


إذا كان ذلك متاحًا في مكان قريب، فاحضر شيئًا لحماية رأسك ووجهك من الحطام المتساقط والزجاج المكسور.
إذا كنت في المطبخ، فأطفئ الموقد بسرعة واحتمي عند أول علامة على الاهتزاز.
إذا كنت في السرير، فتمسك به وابق هناك، واحمي رأسك بالوسادة. أنت أقل عرضة للإصابة أثناء بقائك في مكانك. يمكن أن يتسبب الزجاج المكسور الموجود على الأرض في حدوث إصابات إذا مشيت أو تدحرجت على الأرض.
لا تقف في المدخل وأنت أكثر أمانًا تحت الطاولة أثناء الزلزال. 

في المنازل الحديثة، المداخل ليست أقوى من أي جزء آخر من المنزل ،لا تحميك من المصدر المحتمل للإصابة - الأجسام المتساقطة أو المتطايرة.

 تحدث معظم الإصابات والوفيات المرتبطة ب الزلزال بسبب سقوط الأجسام أو تطايرها (مثل أجهزة التلفاز أو المصابيح أو الزجاج أو خزائن الكتب)، أو بسبب سقوطها على الأرض.

الزلزال أضرار الزلازل اضرار الزلزال الزلازل ضحايا الزلزال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محاكمة جديدة لـ مرتضى منصور بتهمة سب وإزعاج محامى الأهلى

بعد كارثة المغرب| العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن موقع الزلزال القادم.. ومصر تتعرض لـ 8 هزات

موقف مهاجم الأهلي الجديد من المشاركة في السوبر الإفريقي| خاص

100 ألف جنيه مني للجدعان الشقيانين| أحمد العوضي : جاوبوا على السؤال دا

تعويض عمرو أديب .. قرار عاجل ضد محمد رمضان

منع إشارة البث.. كاف يتخذ قرارا صادما ضد بي إن سبورتس

قائمة حسين لبيب لانتخابات الزمالك | الأسماء كاملة

إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. تعرف على الحقيقة| تفاصيل

موضوعات متعلقة

بعد زلزال المغرب.. كيف يحمى ذوي الاحتياجات الخاصة أنفسهم خلال الهزات الأرضية

رغم فوائده.. احترس من أضرار الشاي الأخضر

عشان تفوق أكتر.. اكتشف أفضل وقت لتناول القهوة في الصباح

من هم الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى الجلدية.. تعرف عليهم

عكس المعروف.. الشاي في الإفطار مفيد للجسم |بشرط واحد

كيف تحمى الجلد من الأمراض الخطيرة والعدوى

طرق علاج عدم انتظام ضربات القلب

تجعله يتوقف.. أسباب عدم انتظام ضربات القلب

ترشيحاتنا

فالق كبير.. أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن بؤرة زلزال المغرب

تعليق مفاجئ من الموسيقار عمر خيرت على أغاني المهرجانات| فيديو

احتفالية تكريم لأبناء ضباط المراقبة الجوية من المتفوقين علميا ورياضيا| صور

دبلوماسي سابق: قمة العشرين التجمع الأهم والأكثر تأثيرًا على الاقتصاد العالمي

نجم كبير في نادٍ عالمي .. فشل صفقة بديل محمد صلاح باتحاد جدة

ترحموا على أولادي| شاهد… آباء وأمهات مغاربة يبحثون عن أبنائهم تحت ركام الزلزال.. مشاهد تدمي القلوب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تحمي نفسك من أضرار الزلازل

أغلى من الذهب ووجدوه بمقبرة توت عنخ آمون | لماذا أحب الفراعنة الحديد؟

طريقة تحضير كيكة شاي بالليمون

"جعفر العمدة" آخر أعماله.. السيناريست مهاب طارق يحتفل بخطوبته.. صور

فيديو

سر المكالمة.. محمد يحيى يفجر مفاجأة عن أزمة أغنية العقد لـ إليسا

أمير شاهين : حياتى اتغيرت بوجود عيلتي وأولادي

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ