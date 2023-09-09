كيف تحمي نفسك من أضرار الزلازل

تسبب الزلزال الذي وقع مساء الليلة الماضية في المغرب في حالة كبيرة من الحزن حيث تجاوز عدد الضحايا 1000 شخص.

ووفقا لما جاء في موقع مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي نعرض لكم طرق الوقاية من أضرار الزلزال.

إذا كنت في الداخل، فابق في الداخل ولا تقم بالركض إلى الخارج أو إلى غرف أخرى أثناء وقوع الزلزال وستكون أقل عرضة للإصابة إذا بقيت في مكانك.

لتقليل فرص تعرضك للأذى، قم بالإجراءات التالية:

إذا كان ذلك ممكنًا، خلال الثواني القليلة التي تسبق اشتداد الاهتزاز، ابتعد بسرعة عن الزجاج أو الأشياء المعلقة أو خزائن الكتب أو الخزانات الصينية أو أي أثاث كبير آخر يمكن أن يسقط. انتبه للأشياء المتساقطة، مثل الطوب من المواقد والمداخن، وتركيبات الإضاءة، ومعلقات الحائط، والأرفف العالية، والخزائن ذات الأبواب التي يمكن أن تفتح.



إذا كان ذلك متاحًا في مكان قريب، فاحضر شيئًا لحماية رأسك ووجهك من الحطام المتساقط والزجاج المكسور.

إذا كنت في المطبخ، فأطفئ الموقد بسرعة واحتمي عند أول علامة على الاهتزاز.

إذا كنت في السرير، فتمسك به وابق هناك، واحمي رأسك بالوسادة. أنت أقل عرضة للإصابة أثناء بقائك في مكانك. يمكن أن يتسبب الزجاج المكسور الموجود على الأرض في حدوث إصابات إذا مشيت أو تدحرجت على الأرض.

لا تقف في المدخل وأنت أكثر أمانًا تحت الطاولة أثناء الزلزال.

في المنازل الحديثة، المداخل ليست أقوى من أي جزء آخر من المنزل ،لا تحميك من المصدر المحتمل للإصابة - الأجسام المتساقطة أو المتطايرة.

تحدث معظم الإصابات والوفيات المرتبطة ب الزلزال بسبب سقوط الأجسام أو تطايرها (مثل أجهزة التلفاز أو المصابيح أو الزجاج أو خزائن الكتب)، أو بسبب سقوطها على الأرض.