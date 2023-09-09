هبة حسام: النظام الغذائي لا يعتمد على الحرمان ولكنه لايف ستايل ..فيديو

قالت الدكتورة هبة حسام اخصائية التغذية العلاجية ، إن الشراهة في الأكل تعني الأكل دون حاجة او الإحساس بالجوع .

ولفتت الدكتورة هبة حسام ، خلال برنامج " طبيب البلد "، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، إلى أن نظامها الغذائي لا يعتمد على الحرمان من الأكل ، ولكنه يعتمد على لايف ستايل معين واستخدام الأعشاب .

أقراص الأناسيليوم

وأكدت خبيرة التغذية أنه لا بد من تناول الألياف، للمساعدة في الشعور بالشبع وتملأ المعدة وتقلل من تناول كميات كبيرة من الطعام، منوهة إلى أن كورس أقراص الاناسيليوم هو الذي يساعد على ذلك، فهو يتكون من قشور السيليوم فهي تساعد على الإحساس بالشبع والامتلاء.

