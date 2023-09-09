لتجديد الخطاب الديني| الأوقاف تطلق المؤتمر الدولي الـ34 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

أفادت فضائية dmc من خلال برنامج نشرة الأخبار، حيث أطلقت وزارة الأوقاف فاعليات المؤتمر الدولي ال ٣٤ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يعقد على مدار يومين.



حيث يناقش المؤتمر الفضاء الالكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني والفتوي الالكترونية وذلك بمشاركة الكثير من وزارات وعلماء ومفتين من أكثر من ٢٠ دولة.

جهود وزارة الأوقاف في الدعوة الإلكترونية لتجديد الخطاب الديني

والتقى موفد قناة الدي أم سي بقائه بأحد علماء الأزهر الشريف ،حيث قال أن أهمية المؤتمر تأتي لأنه يواكب معطيات العصر الحديثة حيث تحدث عن الفضاء الالكتروني والذكاء الاصطناعي وكيفية الاستخدام الرشيد لهذه المعطيات.

تجديد الخطاب الديني

كما تحدث أحد علماء الازهر الشريف أنه تأتي اهمية المؤتمر من أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أهتم أهتماما شديد بتجديد الخطاب الديني وأدابه، أستخدام كل العناصر والوسائل من أجل الوصول للمواطنين والشعب واستخدام الوسطية، لتصحيح الأفكار والمفاهيم الخاطئة التي انتشرت على مدار سنوات والتي انتشرت من أفكار أناس متشددين لا يعلمون عن الدين شيئا.