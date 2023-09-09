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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فيلم تسجيلي عن جهود وزارة الأوقاف في الدعوة الإلكترونية لتجديد الخطاب الديني

صدى البلد

تخلل الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي تستضيفه القاهرة على مدى يومين، بمشاركة 200 وزير ومفتي وعالم من 62 دولة عربية وإسلامية، فيلما تسجيليا عن انجازات الاوقاف في الدعوة الالكترونية والفضاء الالكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة". 

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال كلمته اليوم أن الأمر الذي يتطلب الوقوف عندها بدقة لتعظيم الإفادة من ايجابياتها وتفادي مخاطرها والتغلب على تحدياتها وبخاصة ما يتصل بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في خدمة المجال الدعوي، مؤكدًا أنه إضافة إلى كل الوسائل القائمة من الدعوة المباشرة أو الافتراضية وليس بديلًا عن أي منهما.

وأشار الى إننا ننظر إلى استخدام وسائل التواصل الالكتروني والتقنيات استخدامًا رشيدًا لملء الفراغ في هذا المجال للمتطرفين أو العابثين على أنه واجب وأنه من فروض الكفاية، ونؤكد على أهمية التزام الموضوعية في طرح الرؤى العلمية في إطار محاور المؤتمر وعدم الزج بأي قضايا سياسية او أيدولوجية أو خلافية تحيد بنا عن الأهداف الموضوعية للمؤتمر فلكل مقام مقال، آملين أن يكون مؤتمرنا هذا سبيلًا للاجتماع على كلمة سواء في ووطننا ومصالحنا المشتركة والإنسانية جمعاء وتوظيف الفضاء الإلكتروني في قضايا التسامح الديني وترسيخ أسس العيش المشترك والسلام العالمي. 

الأوقاف مؤتمر وزارة الأوقاف

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