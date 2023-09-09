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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محاولات لتوريط محمد صلاح في أزمة مع السعودية

ورطة.. مفاجأة عن انتقال محمد صلاح للاحتراف في السعودية

اللاعب الدولي محمد
اللاعب الدولي محمد صلاح

أكدت الإعلامية مفيدة شيحة، أن اللاعب الدولي محمد صلاح نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر، قرر بشكل نهائي عدم الاحتراف حاليا في المملكة العربية السعودية، وهذا بعد أن قرر النادي الذي يلعب به رفض عرض فريق الاتحاد السعودي. 

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وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار، مساء اليوم السبت، أن محمد صلاح عندما يكون الصمت أبلغ من الكلام، ولا يجوز ما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا أن محمد صلاح رفض أموال المملكة العربية السعودية، متابعة ان الحقيقة أن هناك مبالغة ومحاولات لتوريط محمد صلاح في أزمة مع السعودية. 

 

مستقبل محمد صلاح 


وأشارت الإعلامية مفيدة شيحة، إلى أن محمد صلاح أمامه ما لا يقل عن أربعة أعوام في كرة القدم، ومازال يقدم المزيد في كرة القدم ويرفع رأس العرب جميعا لأنه فخر العرب.

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