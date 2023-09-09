أغلى سمكة في مصر.. سعرها 3 آلاف جنيه بـ«سوق حلقة الغردقة»

شهد سوق حلقة أسماك الغردقة، انتعاشًا كبيرًا وإقبالًا غير مسبوق على شراء أنواع متنوعة من أسماك البحر الأحمر، حيث يتوافد الزوار والمصريين بكثرة؛ للاستمتاع بتلك التجربة الفريدة.

وتضم هذه الحلقة، أكثر من 40 نوعًا من أسماك البحر الأحمر، بما في ذلك أسماء مثل "الكشر"، "الناجل"، "السيجان"، "الشريفة "، والعديد من الأنواع الأخرى المثيرة.

وتميزت سمكة "الكشر"، بوزنها الذي يصل إلى 30 كيلوجرامًا، وسعرها البالغ 3 آلاف جنيه مصري؛ مما جعلها تحظى بشعبية كبيرة بين الزوار والمشترين.

حامد الشندويلى، أحد بائعي السمك في الحلقة، أشار إلى أن السوق شهد إقبالًا متزايدًا من قبل المصريين والأجانب على حد سواء، حيث يتميز بتوفير أنواع نادرة ومتنوعة من أسماك البحر الأحمر؛ مما جعله وجهة مفضلة للزوار.

وتتراوح أسعار الأسماك بين 40 و200 جنيه للكيلو جرام، حسب نوع السمك المختار؛ مما يتيح للجميع الاستمتاع بتجربة شراء تناسب ميزانيتهم.

تجدر الإشارة إلى أن سوق حلقة أسماك الغردقة، تم تطويره بتكلفة بلغت 30 مليون جنيه، ويضم مرافق متعددة، مثل “مصنع للثلج، وأفران للأسماك، ومناطق لتناول الطعام”؛ مما يجعله واحدا من أبرز الوجهات السياحية في المنطقة.

ويتوافد آلاف الزوار من المصريين والأجانب يوميًا على هذا السوق؛ للاستمتاع بتجربة تسوق الأسماك، والتعرف على تنوع الثروة البحرية في البحر الأحمر.