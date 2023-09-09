تجارية بني سويف : نؤيد ترشح السيسي بالانتخابات الرئاسية لدعم ركائز الاقتصاد

قال المهندس أحمد تيسير رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة بني سويف التجارية أن تأييدنا لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة يعبر بصدق عما قام به لمصر والمصريين خلال السنوات الماضية ومازال يقوم من أجل وطن يستحق منا أن نضحي بكل غال ونفيس لينعم بالأمن والاستقرار لنجني ثمار التنمية.

و أشار المهندس أحمد تيسير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد بناء مصر الحديثة من جديدة في مختلف النواحي سواء الاقتصادية أو السياسية او الاجتماعية و تحقق في مصر مشروعات لم يكن لها ان تتم ولو بعد 10 السنين ولكن دأب الرئيس السيسي وتوجيهاته ومتابعته الدقيقة جعلتنا نشاهد العاصة الادارية الجديدة والعلمين الجديدة ودمياط الجديدة وغيرها وكذلك حقول الغاز وانتاجها في البحر المتوسط و صناعات ومصانع لم تكن تنشأ الا بجهود الدولة المخلصة .



واضاف ان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد الاستقرار لمحيط مصر الإقليمي مما عكس الي استقرار مصر داخليا وخارجيا وتأمين حدود الدوله من كافه المخاطر واصبحت مصر تحظى بعلاقات متميزة عالميا جعلتها تنضم لتحالف البريكس و اتفاقية التجارة الافريقية الحرة والعديد من الاتفاقيات التي فتحت الاسواق العالمية أمام المنتجات المصرية



وأشار الي انه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد القطاع الاقتصادي نقلة نوعية في مختلف القطاعات التي شكلت عصب التنمية في الاقتصاد المصري حيث حقق طفرة تنموية كبيرة خلال سنوات حكمة وكان ذلك واضحا فى التقييمات الايجابية الصادرة عن مؤسسات التصنيف الدولية التي اشادت بالاداء القوي للاقتصاد المصري رغم كل الصعوبات التي واجهها خاصة في ظل تداعيات ازمه كورونا والحرب الأوكرانية الروسية.



وأضاف أن المشروعات القومية التي تمثلت في انشاء 3 محطات توليد كهرباء ومحور تنمية قناه السويس الجديدة وإنشاء محطة الضبعه النووية وإطلاق قمر صناعي وزيادة نصيب المواطن من الدعم حيث بلغ عدد المستفيدين من البطاقات التنموينية لصرف الخبز الدعم 72 مليون مواطن الي جانب استخراج 600 الف بطاقة للفئات الاولي بالرعاية ومحدودو الدخل.



ودعا ابناء مصر وجموع المصريين الي الالتفاف حول الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية ورد كيد الكائدين الى نحورهم و الاستمرار في بناء مصر الحديثة .