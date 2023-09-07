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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المعارضة ترفض تأييد المحكمة لنتائج الانتخابات الرئاسية في نيجيريا

القضاة في نيجيريا
القضاة في نيجيريا

رفضت أحزاب المعارضة ومؤيدوها في نيجيريا الحكم الذي أصدرته محكمة الانتخابات الرئاسية النيجيرية أمس الأربعاء والذي أيد انتخاب الرئيس بولا تينوبو.

وطلب المنافسون السياسيون الرئيسيون لتينوبو من المحكمة إبطال الانتخابات التي جرت في فبراير الماضي، بدعوى حدوث مخالفات وتزوير.

جاءت المعارضة الرئيسية لفوز بولا تينوبو في انتخابات فبراير من منافسيه أتيكو أبو بكر من حزب الشعب الديمقراطي، وبيتر أوبي من حزب العمل.

ورفض الطرفان، في بيانين منفصلين، في وقت متأخر من يوم الأربعاء حكم المحكمة الذي يشير إلى فوز تينوبو وقال حزب العمل إن العدالة لم تتحقق وأن القضاة تلاعبوا بالقانون لتقويض إرادة الشعب، بحسب ما أوردته إذاعة صوت أمريكا.

وانتقد حزب الشعب الديمقراطي الحكم وقال إنه استند إلى تفاصيل فنية وفشل في مراعاة الحقائق وأحكام القانون.

كان أتيكو وأوبي يسعيان إلى إبطال انتخاب تينوبو، مستشهدين بالاحتيال والتلاعب المتعمد من قبل الهيئة الانتخابية مما أدى إلى التأثير على النتيجة لصالح الحزب الحاكم.

لكن لجنة مكونة من خمسة قضاة رفضت الالتماسات على أساس أن أحزاب المعارضة تفتقر إلى الأدلة التي تدعم مزاعمها بأن المخالفات أثرت على نتائج الانتخابات وانخرطت فقط في مطاردة جامحة.

وكان النيجيريون، بما في ذلك بوتشي أونيل المقيم في أبوجا، يتفاعلون مع الحكم.

وقال أونيل لـ"إذاعة صوت أمريكا": "أشعر بخيبة أمل كبيرة، ومن الشعور السائد حولي، يشعر الكثير من الناس أيضًا بخيبة أمل كبيرة. يمكنك رؤية الشارع بأكمله... هل ترى أي ابتهاج؟ هذا لإظهار أن الناس يشعرون بخيبة أمل".

وجاء أتيكو وأوبي في المركزين الثاني والثالث على التوالي خلال انتخابات فبراير.

كما رفضت محكمة الاستئناف الانتخابية الدعاوى المتعلقة بمصادرة تينوبو الجنائية المزعومة بمبلغ 460 ألف دولار للحكومة الأمريكية.

رحب تينوبو وحزب المؤتمر التقدمي الحاكم (APC) بحكم المحكمة وأشادوا بالقضاة لشمولهم.

ونظم أنصار أحزاب المعارضة، الأربعاء، مسيرات قرب محكمة الاستئناف محذرين من أنهم سيحتلون الشوارع إذا كان الحكم غير عادل.

وقال جيمس ميكيل أحد المتظاهرين: "إننا نطلب من القضاء أن يفعل الشيء الصحيح. لا ينبغي لهم أن يقتلوا هذه الديمقراطية الصغيرة التي لا نزال نتمتع بها في هذا البلد. وإذا لم يكن الأمر كذلك في نهاية المطاف، فستكون هناك فوضى" أنا مستعد للفوضى، ولست خائفا من الموت".

ولم ينجح أي تحدي لنتائج الانتخابات الرئاسية في نيجيريا منذ عام 1999.

وتقول المعارضة إنها ستستأنف الحكم أمام المحكمة العليا، وسيراقب الكثيرون ما إذا كان سينجح.

المعارضة الانتخابات الرئاسية في نيجيريا نيجيريا الانتخابات الرئاسية بولا تينوبو أتيكو أبو بكر

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