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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مستقبل وطن: توافق بين القوى السياسية على دعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن

أكد النائب عصام هلال عفيفي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس النواب، وجود توافق شامل بين مختلف التيارات السياسية في مصر، بشأن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعوته للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار عفيفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج خط أحمر مع الإعلامي محمد موسي والمذاع عبر قناة الحدث اليوم، إلى أن ممثلين عن أكثر من 60 حزبا سياسيا، توافقوا على هذا الموقف، خلال إحدى الملتقيات السياسية.

وقال إن هذا التوافق، يعكس رغبة الأحزاب في دعم الدولة المصرية، والنظام السياسي الحالي، ولا يمنع اختلاف وجهات النظر فيما يتعلق بسياسات الحكومة.

وأكد عفيفي أن دعم الرئيس السيسي؛ يأتي استنادًا إلى مصلحة البلاد واستقرارها، وهو مبني على أسس موضوعية، تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وتعزيز مكانة مصر في الساحة الدولية.

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