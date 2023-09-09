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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحفية مغربية: مازال يوجد أشخاص أحياء تحت الأنقاض

زلزال المغرب
زلزال المغرب

وجهت الكاتبة الصحفية المغربية سميرة عثماني، الشكر للشعب والحكومة المصرية على مساندة المغرب إثر وقوع زلزال مدمر

 

وقالت الصحفية المغربية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة”، المذاع عبر قناة “المحور”، أن الزلزال أسفر عن 1037 وفاة، 1204 جريح و 721 شخص فى حالة حرجة، لافتة إلى أن الزلزال تسبب فى  6 هزات ارتدادية، كانت الهزة الأولى هى الأقوى.

مناطق جبلية ووعرة

وأشارت الكاتبة الصحفية، إلى أن المناطق التى وقع فيها الزلزال مناطق جبلية ووعرة، لافتة إلى أن الزلزال تسبب أيضا في قطع بعض الطرق ويحاول الجيش المغربي فتح الطرق لتسهيل الوصول إلى المناطق المنكوبة بالمغرب. 

 

وأكدت الكاتبة الصحفية المغربية سميرة عثماني، أن مازال يوجد أشخاص أحياء وأموات تحت الأنقاض. 

الحكومة المصرية الجيش المغربي هزات ارتدادية وقوع زلزال مدمر مناطق جبلية

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