شاب مغربي باكيا: فقدت أبنائي الثلاثة بعد الزلزال.. الله يرحمهم ويصبر زوجتي

عرضت قناة العربية، تفاصيل فقدان أب لأبنائه الثلاثة؛ إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب أمس، وأضر بأكثر من 300 ألف مغربي.

وعلق الأب على فقدان أبنائه الثلاثة، قائلا: "قدر الله وما شاء فعل، إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، وإنا على فراق أحبتنا وأهلنا لمحزونون".

ليلة فاجعة

وأوضح الأب، باكيا، قضيت ليلة فاجعة، فقدت فيها عمي وأبنائي الثلاثة، أسأل الله أن يتغمد الموتى برحمته، ويلطف بزوجتي، ويصبرها.

وكان الجيش المغربي، نشر بشكل عاجل وسريع، فرقا لوجيستية جوية وبرية؛ لمساعدة المواطنين ف المناطق المتضررة من الزلزال الذي بلغت قوته 7 ريختر.