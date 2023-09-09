المغرب تعلن الحداد ثلاثة أيام على أرواح ضحايا الزلزال المدمّر

أعلنت المملكة المغربية ،اليوم السبت، حدادا وطنيا لثلاثة أيام بعد الزلزال المدمّر.

ولقى ما لا يقل عن 1037 شخصًا مصرعهم، جراء زلزال مدمر ضرب المغرب أمس الجمعة متسببًا بأضرار جسيمة ومثيرًا الذعر في مراكش ومدن أخرى وفق حصيلة رسمية موقتة.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، وأن مركزه يقع في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش التي تعتبر مقصدًا سياحيًا كبيرًا

وقالت وزارة الداخلية في بيان محدّث: "في حصيلة أولية أسفرت هذه الهزة عن وفاة 820 شخصًا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت"