عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية : إحالة 308 محاضر بالمخالفات التموينية للنيابة العامة

حملات تمونيه
حملات تمونيه

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

 
وأوضح المحافظ أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.


و قال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 308  محاضر بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

، وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

 
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية.

 
وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن تمى الأمديد وشربين ومنية النصر وطلخا والمنصورة والسنبلاوين وبلقاس وجمصة والمطرية ونبروه وأجا والمنزلة ودكرنس و ميت غمر وان خلال ثلاثة أيام حيث تم خلال اليوم الأول ضبط عدد111 مخالفة تموينية وفي اليوم الثاني تم ضبط 81 مخالفة وفي اليوم الثالث تم ضبط 116مخالفة  وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن محاضر تجميع بطاقات بعدد 952 بطاقة  وتم التحفظ على ماكينة صرف الخبز ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ومحاضر توقف عن الإنتاج و محاضر عدم نظافة أدوات العجين ومحاضر عدم وجود ميزان ومحاضر عدم إعطاء بون صرف و محاضر تجميع دقيق بلدي ومحاضر تصرف في دقيق بلدي ومحاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحاضر نقص وزن ومحاضر عدم إعلان عن الاسعار ومحاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ومحاضر تجميع سلع تموينية ومحاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص ومحاضر بيع بازيد من السعر الرسمى ومحاضر امتناع عن البيع ومحاضر تصرف في سلع تموينية ومحاضر انتهاء من الإنتاج ومحاضر  عدم إعطاء بون صرف ومحاضر عدم وجود قائمة بيانات ومحاضر عدم وجود شهادات صحية ومحاضر ذبح خارج السلخانة ومحاضر غش تجاري ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر اثبات مبيعات وهمية وتم التحفظ على 1366 علبه سجائر و 10جرادل مخللات و110 كجم لحم بلدى و100 كجم لحوم ودواجن و115 شيكارة دقيق بلدى مدعم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

  
وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى  وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين .

التموين بالدقهلية التفتيش والرقابة الدقهلية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية حملات الرقابه وكيل وزارة التموين بالدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة فنانة شهيرة بـ نزيف حاد أثناء عملية جراحية خطيرة .. صورة

بعد كارثة المغرب| العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن موقع الزلزال القادم.. ومصر تتعرض لـ 8 هزات

محاكمة جديدة لـ مرتضى منصور بتهمة سب وإزعاج محامى الأهلى

نجم كبير في نادٍ عالمي .. فشل صفقة بديل محمد صلاح باتحاد جدة

موقف مهاجم الأهلي الجديد من المشاركة في السوبر الإفريقي| خاص

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

دبابة فرنسية تقذف أهدافًا| الأهلي يحسم صفقة المهاجم بعد طول انتظار.. وهذا أول تعليق من اللاعب

100 ألف جنيه مني للجدعان الشقيانين| أحمد العوضي : جاوبوا على السؤال دا

موضوعات متعلقة

الدقهلية .. منشأت الرعاية الاساسية تستقبل 879 ألف مواطن خلال أغسطس

ترشيحاتنا

بعد الزلزال المدمر.. هل أوقفت الخطوط الفرنسية رحلاتها من وإلى مطارات المغرب؟

إصابة صبي فلسطيني بجروح خطيرة في مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

حقيقة الاستغناء عن الخيالة بمنطقة الأهرامات

وفر البنزين .. سعر جيومتري C الكهربائية في مصر

مؤسسة عريقة صاحبة منهج معتدل.. رئيس النيابة الإدارية يتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب|صور

الأعلى للآثار : أتوبيسات صديقة للبيئة يستقلها السياح بمنطقة الأهرامات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إنجاب مولودها الأول.. شاهد أجمل إطلالات الفنانة جوري بكر

Poor Things يحصد جائزة الأسد الذهبي من مهرجان فينيسيا |صور

5 فوائد خارقة لتناول الجرجير.. اعرفها

كيف تحمي نفسك من أضرار الزلازل

فيديو

اعتدى على صغار وقاصرات.. قرار قضائي عاجل ضد صيدلي مدينة نصر

سر المكالمة.. محمد يحيى يفجر مفاجأة عن أزمة أغنية العقد لـ إليسا

أمير شاهين : حياتى اتغيرت بوجود عيلتي وأولادي

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ