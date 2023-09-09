هاروني بوس .. دياب يتعاقد على أغنية جديدة

تعاقد الفنان دياب على أغنية جديدة تحمل اسم "هاروني بوس" كلمات محمد النجار والحان محمد يحيى وتوزيع توما.

أحدث أعمال توما أغنية عيشلك يومين للمطرب كريم أبو زيد كلمات أحمد حسن راؤول وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري وإنتاج آلاء لاشين.



وطرح المطرب دياب، مؤخرا وفريق مسار إجباري ، أغنيتهما الجديدة حبة طبطبة، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو.

أغنية "حبة طبطبة" من كلمات محمد البحيري وألحان وتوزيع موسيقى توسى، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

الأغنية تدور في إطار شعبي، وتوجه الشكر إلى ذى الصفات الإنسانية، والمواقف والحالات الشجاعة، وأصحاب الثقة بالنفس، الذين يقفون ويساندون فى وقت الشدة.

وشارك الفنان محمد دياب خلال موسم رمضان الماضي، فى بطولة مسلسل تحت الوصاية، بجانب عدد كبير من الفنانين على رأسهم منى زكي وأحمد خالد صالح ورشدي الشامي ومها نصار ومحمد عبد العظيم وأحمد عبد الحميد وعلي الطيب وثراء جبيل ونهى عابدين وجميل برسوم والمسلسل من تأليف شيرين وخالد دياب، وذلك تحت قيادة المخرج محمد شاكر خضير.