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نقيب الصحفيين بالمغرب: الزلزال الأخطر منذ قرن .. وعدد الضحايا يرتفع إلى 2000 شخص

الإعلامي عمرو خليل
الإعلامي عمرو خليل

قدم عبد الله البقالى رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الشكر للشعب العربي على تضامنه مع الشعب المغربي في حادث الزلزال الأليم قائلا :" نحن شعب واحد، لافتا إلى أن ملك المغرب شكل لجنة وزارية والتي أصدرت قرارات هامة وهى التكفل بالضحايا وإعادة إعمار المناطق المنكوبة وتقديم المساعدات الغذائية والمادية لجميع المناطق المتضررة، وتدخل القوات المسلحة الملكية التي أنشأت مستشفى ميداني ونقلت عدد كبير من المناطق الأكثر تضررا.

وأضاف عبد الله البقالى خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة cbc، أن الأمر يتعلق بأخطر زلزال حدث في هذه المنطقة طيلة القرن الماضي، من حيث وزنه وتأثيره وقوته.

ولفت عبد الله البقالى إلى انه يتوقع أن تتجاوز حصيلة الضحايا أكثر من 2000 شخص لأن هناك 720 مصابا في حالة حرجة ولا تزال الجهود مبذولة لإنقاذ الموجودين أسفل الأنقاض، موضحا أن الحصيلة ليست ضخمة لأن الزلزال حدث في منطقة ليست آهلة بالسكان.

تابع عبد الله البقالى، أن الزلزال شمل أكثر من 500 كيلو متر، حيث ضرب عدة مناطق وشعر به مناطق كثيرة وكان الأكثر انتشارا حيث ضرب المغرب بقوة.

المغرب عبد الله البقالى الزلزال الاعلامي عمرو خليل الشعب المغربي

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