أخبار التكنولوجيا|بطارية 5000 مللي أمبير.. وموبايل Oppo للشباب بكل الإمكانات وبسعر مناسب

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
دعوى قضائية من منصة X المملوكة لـ إيلون ماسك ضد ولاية كاليفورنيا.. تفاصيل
رفعت منصة X المعروفة سابقا باسم تويتر، دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا تختصم فيها الولاية بشأن دستورية قانون اعتمدته الولاية مؤخرا، حيث ترى X أن القانون يساعد على انتهاك حقوق حرية التعبير.
معالج كوالكوم وكاميرا فائقة.. موبايل Oppo للشباب بكل الإمكانات وبسعر مناسب
يحتاج راغبو شراء الهواتف الذكية من الشباب إلى هواتف بمواصفات معينة يمكنها تلبية الاحتياجات الخاصة بهم عند الاستخدام لساعات طويلة مع شاشة مميزة لتشغيل مقاطع الفيديو ذات الجودة العالية، بالإضافة إلى كاميرا فائقة ومعالج قوي.
فئة 3 آلاف جنيه وبطارية 5000 مللي أمبير.. أرخص موبايل سامسونج في السوق
يبحث الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية خاصة من محدودي الدخل على هاتف بسعر رخيص يقدم إمكانات متميزة تلبي احتياجاتهم التكنولوجية، وعلى الرغم من أن هذا الأمر قد يكون معادلة صعبة بعض الشئ إلا أن هاتف Galaxy A03 Core يُعد من أفضل الهواتف التي تقدّم ذلك.
بالذكاء الاصطناعي.. مايكروسوفت تتهم الصين بالتأثيرعلى الناخبين الأمريكيين| القصة الكاملة
يوم الخميس الماضي، نشر باحثون من شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات تقريرا يقول إنهم عثروا على ما يعتقدون بأنه شبكة من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المزيفة التي تسيطر عليها الصين، والتي تسعى للتأثير على الناخبين الأمريكيين باستخدام الذكاء الاصطناعي.
الأمن السيبراني الإماراتي يصدر تحذيرا عاجلا لمستخدمي آيفون وأندرويد
أصدر مجلس الأمن السيبراني الإماراتي تحذيرًا عاجلا لجميع مستخدمي هواتف آيفون وأندرويد من وجود ثغرة أمنية خطيرة في هواتفهم تسمح بالوصول غير المصرح به إلى المعلومات الحساسة والتحكم الكامل في الأجهزة.
بشرى سارة لمنتظري بديل Galaxy S23 الأرخص من سامسونج
أفادت تسريبات جديدة أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تستعد لإطلاق هاتف Galaxy S23 FE والذي يعد البديل الأرخص لـ Galaxy S23 الرائد خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث قد يصل الهاتف للأسواق مع نهاية شهر سبتمبر الحالي.