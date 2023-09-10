أخبار التكنولوجيا|بطارية 5000 مللي أمبير.. وموبايل Oppo للشباب بكل الإمكانات وبسعر مناسب

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:





رفعت منصة X المعروفة سابقا باسم تويتر، دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا تختصم فيها الولاية بشأن دستورية قانون اعتمدته الولاية مؤخرا، حيث ترى X أن القانون يساعد على انتهاك حقوق حرية التعبير.



يحتاج راغبو شراء الهواتف الذكية من الشباب إلى هواتف بمواصفات معينة يمكنها تلبية الاحتياجات الخاصة بهم عند الاستخدام لساعات طويلة مع شاشة مميزة لتشغيل مقاطع الفيديو ذات الجودة العالية، بالإضافة إلى كاميرا فائقة ومعالج قوي.



يبحث الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية خاصة من محدودي الدخل على هاتف بسعر رخيص يقدم إمكانات متميزة تلبي احتياجاتهم التكنولوجية، وعلى الرغم من أن هذا الأمر قد يكون معادلة صعبة بعض الشئ إلا أن هاتف Galaxy A03 Core يُعد من أفضل الهواتف التي تقدّم ذلك.



يوم الخميس الماضي، نشر باحثون من شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات تقريرا يقول إنهم عثروا على ما يعتقدون بأنه شبكة من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المزيفة التي تسيطر عليها الصين، والتي تسعى للتأثير على الناخبين الأمريكيين باستخدام الذكاء الاصطناعي.



أصدر مجلس الأمن السيبراني الإماراتي تحذيرًا عاجلا لجميع مستخدمي هواتف آيفون وأندرويد من وجود ثغرة أمنية خطيرة في هواتفهم تسمح بالوصول غير المصرح به إلى المعلومات الحساسة والتحكم الكامل في الأجهزة.



أفادت تسريبات جديدة أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تستعد لإطلاق هاتف Galaxy S23 FE والذي يعد البديل الأرخص لـ Galaxy S23 الرائد خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث قد يصل الهاتف للأسواق مع نهاية شهر سبتمبر الحالي.