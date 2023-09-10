شبه محسومة.. هل يتقدم مرتضى منصور بأوراق ترشحه لانتخابات الزمالك؟

قال الناقد الرياضى، أحمد جلال، أن انتخابات رئاسة نادى الزمالك شبه محسومة، لصالح حسين لبيب إذا لم يترشح مرتضى منصور غدا.

وأوضح الناقد الرياضى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"، أنه حتى الوقت الحالي لم يتأكد ترشح مرتضى منصور لرئاسة نادى الزمالك.

الترشح لانتخابات

وأضاف الناقد الرياضي: "عادة مرتضى منصور الترشح لانتخابات نادى الزمالك فى آخر يوم.. وبكرة أخر يوم".



وأشار أحمد جلال، أن تحالف حسين لبيب، والكابتن أحمد سليمان يفسر أن الأول سيصبح رئيسا والثانى، عضوا، وهشام نصر نائب رئيس.