توجيهات بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الممولة من الخطة الاستثمارية بسيناء

قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة،محافظ شمال سيناء ، أنه تم توجيه الإدارات والجهات المركزية في مختلف مدن المحافظة بسرعة الانتهاء من المشروعات التي يتم تنفيذها من اعتمادات الخطة الاستثمارية الجديدة للمحافظة بمجالس المدن، العام المالي 2023 ..2024م. ،وعدم التأخير في تنفيذها.

فرق ميدانية:



واكد على أن هناك فرق ميدانية ولجان عمل تتابع على أرض الواقع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية الجارية أولا بأول والإشراف الدقيق على جميع المراحل ومطابقة المواصفات الفنية؛ لضمان تنفيذ المشروعات وفقًا للبرنامج الزمني لكل مشروع.

وقال إن هذه المشروعات تسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم ودعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.

وأشار اللواء شوشة، إلى أنه جاري تنفيذ مجمع خدمات مصر في مدينة العريش، والذي سيقام على مساحة 4200 مترا مربعا لتقديم الخدمات الحكومية المتكاملة.

ولفت إلى أن المجمع من أوائل المجمعات الخدمية التي يتم إنشاؤها على مستوي محافظات الجمهورية، وذلك في إطار اتجاه الدولة لرقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت وتقديم الخدمات في مكان واحد علي أعلى مستوى من الجودة، والتيسير على المواطن، وتوفير الوقت والجهد من خلال الحصول على الخدمات من مكان واحد .