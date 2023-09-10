الذهب والدولار اليوم.. مفاجأة بعيار 21 وتفاصيل سعر الأخضر

قدم مذيع صدى البلد أحمد دياب تغطية عن الذهب والدولار، نبدأ بأسعار الدولار محليا، والتي مازالت تشهد استقرارا منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تزيد عن 5 أشهر، باستثناء البنك المركزي المصري، وشهد سعر الدولار في البنك المركزي المصري تراجعا أمام الجنيه.

سجل للشراء 30.82 جنيه بعد 30.83 جنيه، وللبيع 30.95 جنيه كما تراجع سعر الدولار اليوم بقوة في مصر في تعاملات السوق الموازية بإجمالي وصل إلى 5 جنيهات، متراجعا من متوسط 42 إلى نحو يبدأ من 37 جنيها فقط، وسط دعوات بالتخلص من الدولار بعد انضمام مصر لمجموعة بريكس مع 6 دول أخرى، فضلا عن قرار الحكومة الأخير بشأن تحصيل رسوم الإقامة بالدولار وهو ما ساعد على تخفيف الضغط على الدولار.

https://www.youtube.com/watch?v=P8FYfmfF0wE